WTA Merida, Paolini devastante contro Hon: concessi solo due game

Jasmine Paolini ha avuto un ottimo esordio contro Priscilla Hon nel WTA di Merida: l’italiana ha vinto perdendo solo due game

Il WTA 500 di Merida ha in Jasmine Paolini una della sue massime stelle. L’azzurra ha subito fatto capire chi comanda con un’ottima prova contro Priscilla Hon. L’australiana si era presentata alla vigilia del match con grandi aspettative e con l’autostima piuttosto alta, ma a poco è valso contro le qualità tecniche superiori dell’azzurra.

Fin dall’inizio si è capito che non c’era storia e il primo break è arrivato al secondo game, il primo in battuta per la Hon. Da lì in poi non è mai riuscita a tornare in partita con Paolini cinica e brava ad approfittarne e dimostrare il suo valore superiore. Il 6-0 è arrivato in appena 28 minuti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Anche nel secondo set c’è stata poca storia. Paolini ha strappato subito il servizio all’oceanica, arrivando a otto giochi vinti di fila e con la sensazione che la partita finisse lì. Effettivamente il 6-0 6-2 lascia davvero poche attenuanti e ha restituito un buon stato di forma per Paolini.

Paolini testa di serie numero uno a Merida: la prossima avversaria

Ora l’italiana può guardare avanti nella competizione, soprattutto ai quarti di finale. La sua prossima avversaria sarà Katie Boulter, tennista britannica dalla buona tecnica, ma un’altra wild card che sulla carta non dovrebbe impensierire Paolini.

L’azzurra è su un livello completamente diverso e non mollerà la presa fino alla vittoria finale. A Merida resta lei la grande favorita.