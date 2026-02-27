Calcio su Sky e NOW nel weekend: Serie A con Inter-Genoa, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Dal venerdì al lunedì un weekend ricchissimo di calcio in diretta su Sky e in streaming su NOW. In Serie A tre match in co-esclusiva tra cui Inter-Genoa e Torino-Lazio. La 29ª giornata di Serie C con 34 partite distribuite su tre giorni. E il calcio internazionale con la Premier League — big match Arsenal-Chelsea — il Klassiker di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco e la Ligue 1 con il Derby des Olympiques Marsiglia-Lione.

Un weekend calcistico completo su Sky e in streaming su NOW, dal venerdì 27 febbraio al lunedì 2 marzo. In campo Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Serie A Enilive — 27ª giornata

Tre i match in co-esclusiva su Sky per la ventisettesima giornata. Sabato 28 febbraio alle 20.45 Inter-Genoa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K: telecronaca di Maurizio Compagnoni con commento di Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Domenica 1° marzo alle 18 Torino-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K: telecronaca di Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti, inviati Paolo Aghemo e Matteo Petrucci. Lunedì 2 marzo alle 20.45 Udinese-Fiorentina su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251: telecronaca di Daniele Barone, commento Massimo Gobbi, inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi.

Gli studi del weekend: venerdì dalle 22.45 Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Alessandro Costacurta. Sabato dalle 14 La Casa dello Sport — Day con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile; dalle 20 e dalle 22.45 Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga. Domenica dalle 12 La Casa dello Sport — Day con Sara Benci, Michele Padovano e Paolo Assogna; dalle 15.30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Fernando Orsi; dalle 20 e dalle 22.45 Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Marco Bucciantini. Dalle 20.45 Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti. Lunedì dalle 20 e dalle 22.45 L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo.

Serie C Sky Wifi — 29ª giornata

Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale).

VENERDÌ 27 FEBBRAIO Alle 20.30 Cittadella-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport 251) · Giana Erminio-Pro Vercelli (Sky Sport 252) · Arzignano Valchiampo-Novara (Sky Sport 253) · Pergolettese-Triestina (Sky Sport 254)

SABATO 28 FEBBRAIO Alle 14.30 Union Brescia-Lecco (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) · Albinoleffe-L.R. Vicenza (Sky Sport 252) · Cavese-Audace Cerignola (Sky Sport 253) · Trapani-Atalanta U23 (Sky Sport 254) · Forlì-Torres (Sky Sport 255) · Dolomiti Bellunesi-Renate (Sky Sport 256)

Alle 17.30 Foggia-Casarano (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) · Perugia-Pineto (Sky Sport 252) · AZ Picerno-Team Altamura (Sky Sport 253) · Trento-Lumezzane (Sky Sport 254) · Pro Patria-Virtus Verona (Sky Sport 255)

Alle 20.30 Sambenedettese-Livorno (Sky Sport Max e Sky Sport 252) · Inter U23-Alcione Milano (Sky Sport 253) · Ascoli-Carpi (Sky Sport 254)

DOMENICA 1° MARZO Alle 12.30 Potenza-Benevento (Sky Sport Uno e Sky Sport 257) · Siracusa-Casertana (Sky Sport Calcio e Sky Sport 258)

Alle 14.30 Salernitana-Catania (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) · Monopoli-Crotone (Sky Sport 252) · Cosenza-Sorrento (Sky Sport 253) · Vis Pesaro-Pontedera (Sky Sport 254) · Giugliano-Latina (Sky Sport 255) · Bra-Pianese (Sky Sport 256)

Alle 17.30 Arezzo-Ravenna (Sky Sport 252) · Ternana-Campobasso (Sky Sport 253) · Guidonia Montecelio-Gubbio (Sky Sport 254)

Premier League — 28ª giornata

VENERDÌ 27 FEBBRAIO Alle 21 Wolverhampton-Aston Villa (Sky Sport Calcio) — telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 28 FEBBRAIO Alle 13.30 Bournemouth-Sunderland (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) — telecronaca Nicola Roggero Alle 16 Liverpool-West Ham (Sky Sport Uno) — telecronaca Federico Zancan · Newcastle-Everton (Sky Sport Max) — telecronaca Paolo Ciarravano · Burnley-Brentford (Sky Sport Mix) — telecronaca Matteo Marceddu Alle 18.30 Leeds-Manchester City (Sky Sport 256 e Sky Sport 4K) — telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 1° MARZO Alle 15 Manchester United-Crystal Palace (Sky Sport Calcio) — telecronaca Nicola Roggero · Fulham-Tottenham (Sky Sport Max e Sky Sport 4K) — telecronaca Paolo Ciarravano · Brighton-Nottingham Forest (Sky Sport 257) — telecronaca Nicolò Ramella Alle 17.30 Arsenal-Chelsea (Sky Sport Uno) — telecronaca Massimo Marianella

Bundesliga — 24ª giornata

VENERDÌ 27 FEBBRAIO Alle 20.30 Augsburg-Colonia (Sky Sport 255) — telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 28 FEBBRAIO Alle 15.30 Bayer Leverkusen-Mainz (Sky Sport Arena) — telecronaca Paolo Redi Alle 18.30 Borussia Dortmund-Bayern Monaco (Sky Sport Uno) — telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 1° MARZO Alle 15.30 Stoccarda-Wolfsburg (Sky Sport Mix) — telecronaca Elia Faggion Alle 17.30 Eintracht Francoforte-Friburgo (Sky Sport Max) — telecronaca Federico Zanon Alle 19.30 Amburgo-Lipsia (Sky Sport Mix) — telecronaca Pietro Nicolodi

Ligue 1 — 24ª giornata

VENERDÌ 27 FEBBRAIO Alle 20.45 Strasburgo-Lens (Sky Sport Arena) — telecronaca Federico Zanon

SABATO 28 FEBBRAIO Alle 21.05 Le Havre-PSG (Sky Sport Arena) — telecronaca Gianluigi Bagnulo

DOMENICA 1° MARZO Alle 20.45 Marsiglia-Lione (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) — telecronaca Gianluigi Bagnulo

Studi internazionali: sabato dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 e domenica dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale con Federica Lodi e Paolo Di Canio. Dal lunedì al venerdì alle 14 Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini.

Da non perdere venerdì 27 febbraio alle 20.30 e alle 23 su Sky Sport Calcio lo speciale Hazard — Il Giardino dell’Eden: l’ex campione di Chelsea ripercorre i momenti chiave della sua carriera con Filippo Benincampi, dagli allenatori più importanti — Mourinho, Sarri, Conte — ai confronti con i talenti della sua generazione. Disponibile anche on demand.