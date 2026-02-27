Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Sport in TV

Sport in tv oggi, venerdì 27 febbraio: Champions League, Italia basket, Serie A e MotoGP

Franz Monaco
-
MotoGP PT Grand Prix of Thailand 2026 in Buriram 26 Feb
Mandatory Credit: Photo by Amphol Thongmueangluang/SOPA Images/Shutterstock (16712395z) MotoGP premier class riders pose for a group photo on the starting grid ahead of the PT Grand Prix of Thailand 2026 at Chang International Circuit. MotoGP PT Grand Prix of Thailand 2026 in Buriram - 26 Feb 2026

Dalla notte con la MotoGP in Thailandia ai sorteggi europei di calcio, fino alla Serie A e alle qualificazioni Mondiali di basket: ecco tutto lo sport in tv e streaming oggi, venerdì 27 febbraio.

Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi oggi, venerdì 27 febbraio. Si parte nella notte con il Motomondiale in Thailandia e si arriva fino a tarda sera con calcio, tennis, basket e calcio a 5. Di seguito il programma completo, senza perdere neanche un evento.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Motomondiale: GP Thailandia 2026 (prove e pre-qualifiche)

  • 03.00 Moto3, prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW

  • 03.50 Moto2, prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW

  • 04.45 MotoGP, prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW

  • 07.15 Moto3, Pre-qualifiche 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW

  • 08.05 Moto2, Pre-qualifiche 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW

  • 09.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW

Sport invernali, judo e ciclismo

  • 06.30 Judo, Grand Slam Tashkent (elimination round) – Judo TV

  • 08.00 Slittino, Coppa del Mondo St. Moritz (Nations Cup) – nessuna copertura

  • 10.00 Combinata nordica, Kulm HS235 uomini – Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN

  • 10.00 Sci alpino, Garmisch: prova discesa maschile – nessuna copertura

  • 10.00 Speed skating, Mondiali junior Inzell – YouTube Skating ISU

  • 11.00 Sci alpino, Soldeu: discesa femminile – Rai 2 HD, RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN

  • 11.15 Ciclismo, Giro di Sardegna (3ª tappa) – RaiSport HD dalle 13.40; Discovery+, HBO Max e YouTube Lega Ciclismo Professionistico dalle 13.40

  • 12.00 Skicross, Kopaonik (finali uomini e donne) – RaiPlay Sport 1, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN

  • 12.45 Golf, Cognizant Classic (2ª giornata) – Discovery+, HBO Max

  • 13.00 Judo, Grand Slam Tashkent (Final Block) – Judo TV

  • 13.30 Salto con gli sci, Kulm qualificazione HS235 – Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN

  • 16.00 Combinata nordica, Kulm 7.5 km compact – Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN

Tennis: Dubai, Santiago, Austin, Merida e Acapulco

  • 10.30 ATP Dubai, semifinali doppio – Sky Sport Tennis (203); SkyGo, NOW, Tennis Tv
    (Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic 1° match)

  • 14.00 ATP Dubai, semifinali – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); SkyGo, NOW, Tennis Tv

  • 17.00 ATP Santiago, quarti – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix fino alle 20.30; SkyGo, NOW, Tennis Tv
    (Pellegrino vs Darderi non prima delle 22.30 italiane)

  • 20.00 WTA Austin, quarti – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

  • 21.00 WTA Merida, quarti – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix
    (Paolini vs Boulter 4° match)

  • 02.00 (notte) ATP Acapulco, semifinali – Sky Sport Tennis (203); SkyGo, NOW, Tennis Tv
    (Cobolli vs Kecmanovic 1° match)

Calcio: sorteggi europei e campionati

  • 12.00 Sorteggio ottavi Champions League – Sky Sport 24 (200); SkyGo, NOW, Amazon Prime Video, UEFA Tv

  • 13.00 Sorteggio ottavi Europa League – Sky Sport 24 (204); SkyGo, NOW, UEFA Tv

  • 14.00 Sorteggio ottavi Conference League – Sky Sport 24 (204); SkyGo, NOW, UEFA Tv

Serie B

  • 19.00 Monza vs Virtus Entella – DAZN, Lab Channel

  • 21.00 Sampdoria vs Bari – DAZN, Lab Channel

Serie C (20.30)

  • Cittadella vs Ospitaletto – Sky Sport 251

  • Giana Erminio vs Pro Vercelli – Sky Sport 252

  • Arzignano vs Novara – Sky Sport 253

  • Pergolettese vs Triestina – Sky Sport 254

Bundesliga

  • 20.30 Augsburg vs Colonia – Sky Sport 255

Serie A

  • 20.45 Parma vs Cagliari – DAZN1 (214), DAZN

Ligue 1

  • 20.45 Strasburgo vs Lens – Sky Sport Arena (204)

Premier League

  • 21.00 Wolverhampton vs Aston Villa – Sky Sport Calcio (202)

Liga

  • 21.00 Levante vs Alaves – DAZN

Basket e calcio a 5

  • 20.30 Qualificazioni Mondiali 2027: Gran Bretagna vs Italia – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); SkyGo, NOW, DAZN

Serie A Calcio a 5 (20.30)

  • Catania vs Avellino – YouTube Divisione Calcio a 5

  • L84 vs Capurso – YouTube Divisione Calcio a 5

  • Mantova vs Città di Cosenza – YouTube Divisione Calcio a 5

  • Napoli Futsal vs AS Roma – Sky Sport (canale da definire); SkyGo, NOW, YouTube Divisione Calcio a 5

Atletica

  • 16.20 Campionati Italiani indoor Ancona, finale peso femminile – nessuna copertura

  • 17.45 Campionati Italiani indoor Ancona, finale peso maschile – nessuna copertura

Change privacy settings
×