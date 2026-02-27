Sport in tv oggi, venerdì 27 febbraio: Champions League, Italia basket, Serie A e MotoGP

Dalla notte con la MotoGP in Thailandia ai sorteggi europei di calcio, fino alla Serie A e alle qualificazioni Mondiali di basket: ecco tutto lo sport in tv e streaming oggi, venerdì 27 febbraio.
Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi oggi, venerdì 27 febbraio. Si parte nella notte con il Motomondiale in Thailandia e si arriva fino a tarda sera con calcio, tennis, basket e calcio a 5. Di seguito il programma completo, senza perdere neanche un evento.
Motomondiale: GP Thailandia 2026 (prove e pre-qualifiche)
03.00 Moto3, prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW
03.50 Moto2, prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW
04.45 MotoGP, prove libere 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW
07.15 Moto3, Pre-qualifiche 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW
08.05 Moto2, Pre-qualifiche 1 – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW
09.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); SkyGo, NOW
Sport invernali, judo e ciclismo
06.30 Judo, Grand Slam Tashkent (elimination round) – Judo TV
08.00 Slittino, Coppa del Mondo St. Moritz (Nations Cup) – nessuna copertura
10.00 Combinata nordica, Kulm HS235 uomini – Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN
10.00 Sci alpino, Garmisch: prova discesa maschile – nessuna copertura
10.00 Speed skating, Mondiali junior Inzell – YouTube Skating ISU
11.00 Sci alpino, Soldeu: discesa femminile – Rai 2 HD, RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN
-
11.15 Ciclismo, Giro di Sardegna (3ª tappa) – RaiSport HD dalle 13.40; Discovery+, HBO Max e YouTube Lega Ciclismo Professionistico dalle 13.40
12.00 Skicross, Kopaonik (finali uomini e donne) – RaiPlay Sport 1, Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN
12.45 Golf, Cognizant Classic (2ª giornata) – Discovery+, HBO Max
13.00 Judo, Grand Slam Tashkent (Final Block) – Judo TV
13.30 Salto con gli sci, Kulm qualificazione HS235 – Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN
16.00 Combinata nordica, Kulm 7.5 km compact – Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN
Tennis: Dubai, Santiago, Austin, Merida e Acapulco
10.30 ATP Dubai, semifinali doppio – Sky Sport Tennis (203); SkyGo, NOW, Tennis Tv
(Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic 1° match)
14.00 ATP Dubai, semifinali – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); SkyGo, NOW, Tennis Tv
17.00 ATP Santiago, quarti – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix fino alle 20.30; SkyGo, NOW, Tennis Tv
(Pellegrino vs Darderi non prima delle 22.30 italiane)
20.00 WTA Austin, quarti – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix
21.00 WTA Merida, quarti – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix
(Paolini vs Boulter 4° match)
02.00 (notte) ATP Acapulco, semifinali – Sky Sport Tennis (203); SkyGo, NOW, Tennis Tv
(Cobolli vs Kecmanovic 1° match)
Calcio: sorteggi europei e campionati
12.00 Sorteggio ottavi Champions League – Sky Sport 24 (200); SkyGo, NOW, Amazon Prime Video, UEFA Tv
-
13.00 Sorteggio ottavi Europa League – Sky Sport 24 (204); SkyGo, NOW, UEFA Tv
14.00 Sorteggio ottavi Conference League – Sky Sport 24 (204); SkyGo, NOW, UEFA Tv
Serie B
19.00 Monza vs Virtus Entella – DAZN, Lab Channel
21.00 Sampdoria vs Bari – DAZN, Lab Channel
Serie C (20.30)
Cittadella vs Ospitaletto – Sky Sport 251
Giana Erminio vs Pro Vercelli – Sky Sport 252
Arzignano vs Novara – Sky Sport 253
Pergolettese vs Triestina – Sky Sport 254
Bundesliga
20.30 Augsburg vs Colonia – Sky Sport 255
Serie A
20.45 Parma vs Cagliari – DAZN1 (214), DAZN
Ligue 1
20.45 Strasburgo vs Lens – Sky Sport Arena (204)
Premier League
21.00 Wolverhampton vs Aston Villa – Sky Sport Calcio (202)
Liga
21.00 Levante vs Alaves – DAZN
Basket e calcio a 5
20.30 Qualificazioni Mondiali 2027: Gran Bretagna vs Italia – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); SkyGo, NOW, DAZN
Serie A Calcio a 5 (20.30)
Catania vs Avellino – YouTube Divisione Calcio a 5
L84 vs Capurso – YouTube Divisione Calcio a 5
Mantova vs Città di Cosenza – YouTube Divisione Calcio a 5
-
Atletica
16.20 Campionati Italiani indoor Ancona, finale peso femminile – nessuna copertura
17.45 Campionati Italiani indoor Ancona, finale peso maschile – nessuna copertura