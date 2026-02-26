Europei giovani Tbilisi, Italia d’argento nella spada maschile: tutti i risultati

Arriva una grande gioia per l’Italia: i giovani azzurri hanno vinto un meraviglioso argento nella prova a squadra maschile

L’Italia non ha deluso neanche oggi ai Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026, nella giornata dedicata alla prova a squadre. Siamo arrivati alla penultima giornata della manifestazione e la gioia massima è stata la prova della spada maschile.

Nel Team Event degli Under 20, Cristiano Sena, Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat e Ettore Leporati sono riusciti a sbaragliare gran parte della concorrenza, riuscendo a portare a casa un meraviglioso argento. L’oro è andato alla Francia, e anche con qualche rimpianto, visto che la finale è stata molto equilibrata e ricca di emozioni.

Le sciabolatrici e le fiorettiste, invece, sono arrivate al quinto e al settimo posto, portando a casa comunque buone prestazioni, nonostante non siano arrivate medaglie.

Europei Giovani Tbilisi, tutti i risultati dell’Italia oggi

Le giovani italiane del fioretto femminile si sono dovute, quindi, accontentare del settimo posto. Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Sofia Giordani hanno battuto la Grecia con il punteggio di 43-21. Già ai quarti, e con un po’ di sfortuna, hanno dovuto cedere il passo a Israele, che ha vinto (con un po’ di fortuna) 27-26 al termine di un match combattutissimo. La vittoria contro l’Ucraina ha portato il settimo posto.

Le cose non sono andate in maniera tanto dissimile anche per l’Italia della sciabola femminile. Vittoria Mocci, Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli e Gaia Karola Carafa hanno vinto per 45-28 la Grecia, negli ottavi, ma hanno perso ampiamente contro la Russia 45-31. Le vittorie contro Romania e Bulgaria hanno portato il 5° posto.

Domani sarà l’ultima giornata per i Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026 con le ultime tre competizioni a squadre Under 20: andranno in scena spadiste, fiorettisti e sciabolatori. E ci sarà da divertirsi ancora una volta.