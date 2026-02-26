Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Scherma

Europei giovani Tbilisi, Italia d’argento nella spada maschile: tutti i risultati

Alessandro Basta
-
Italia Europei Tbilisi
Tbilisi, l'Italia ha vinto l'argento nella spada maschile (Federscherma) - sportface.it

Arriva una grande gioia per l’Italia: i giovani azzurri hanno vinto un meraviglioso argento nella prova a squadra maschile

L’Italia non ha deluso neanche oggi ai Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026, nella giornata dedicata alla prova a squadre. Siamo arrivati alla penultima giornata della manifestazione e la gioia massima è stata la prova della spada maschile.

Nel Team Event degli Under 20, Cristiano Sena, Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat e Ettore Leporati sono riusciti a sbaragliare gran parte della concorrenza, riuscendo a portare a casa un meraviglioso argento. L’oro è andato alla Francia, e anche con qualche rimpianto, visto che la finale è stata molto equilibrata e ricca di emozioni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le sciabolatrici e le fiorettiste, invece, sono arrivate al quinto e al settimo posto, portando a casa comunque buone prestazioni, nonostante non siano arrivate medaglie.

Europei Giovani Tbilisi, tutti i risultati dell’Italia oggi

Le giovani italiane del fioretto femminile si sono dovute, quindi, accontentare del settimo posto. Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Sofia Giordani hanno battuto la Grecia con il punteggio di 43-21. Già ai quarti, e con un po’ di sfortuna, hanno dovuto cedere il passo a Israele, che ha vinto (con un po’ di fortuna) 27-26 al termine di un match combattutissimo. La vittoria contro l’Ucraina ha portato il settimo posto.

Europei tbilisi Italia

Altra grande giornata a Tbilisi per gli Europei di scherma (Federscherma) – sportface.it

Le cose non sono andate in maniera tanto dissimile anche per l’Italia della sciabola femminile. Vittoria Mocci, Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli e Gaia Karola Carafa hanno vinto per 45-28 la Grecia, negli ottavi, ma hanno perso ampiamente contro la Russia 45-31. Le vittorie contro Romania e Bulgaria hanno portato il 5° posto.

Domani sarà l’ultima giornata per i Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026 con le ultime tre competizioni a squadre Under 20: andranno in scena spadiste, fiorettisti e sciabolatori. E ci sarà da divertirsi ancora una volta.

Change privacy settings
×