ATP Acapulco, Cobolli è in semifinale: battuto Wu Yibing in due set

Flavio Cobolli rialza la testa e vince ancora ad Acapulco: sono bastati due set per avere la meglio su Wu Yibing

Nel tennis le cose cambiano in fretta, prima di quanto ci si potrebbe aspettare. Flavio Cobolli era reduce da settimane molto complicate tra infortuni e le difficoltà nell’esprimere il suo miglior gioco. Era parso evidente anche ad Acapulco, dove di certo non aveva giocato il suo miglior tennis.

Ma ora, sul più bello, è tornato a crescere e ritrovare i colpi migliori del suo repertorio. Infatti, ha battuto Wu Yibing in due set arrivando dritto dritto in semifinale, un traguardo che non era per nulla scontato visto lo stato di forma dell’azzurro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il numero 142 al mondo è stato sconfitto con il punteggio di 7-6(4) 6-1 in un’ora e 36 minuti di gioco. Anche in questo caso, però, qualche difficoltà non è mancata, anche se è stata fronteggiata al meglio dal tennista italiano.

Cobolli va avanti ad Acapulco: com’è andata contro Wu Yibing

Cobolli è riuscito ad annullare le otto palle break concesse al suo avversario, tenendo botta in un primo set complicato. Al tie break è riuscito a vincere di misura per poi gestire al meglio il secondo.

Infatti, gli ultimi game del match sono scivolati via con un grande 6-1, che ha mostrato il divario tecnico tra i due.

Ora è già il momento di guardare avanti, visto che in semifinale sfiderà il serbo serbo Miomir Kecmanović, che ha eliminato Atmane. Il meglio ad Acapulco potrebbe ancora arrivare per il nostro Cobolli.