Champions League, oggi il sorteggio degli ottavi: diretta su Sky e streaming su NOW

Archiviati i playoff, si entra nel vivo della fase finale: alle 12 di oggi, venerdì 27 febbraio, a Nyon si definiscono gli accoppiamenti degli ottavi di finale e l’intero tabellone fino alla finale di Budapest.

Dopo la conclusione dei playoff, è il giorno dei sorteggi di UEFA Champions League. Oggi, venerdì 27 febbraio, dalle ore 12, in diretta su Sky, in streaming su NOW, su SkySport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, verranno definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale e il percorso fino all’ultimo atto della competizione.

In studio Mario Giunta con Federico Zancan e Paolo Condò analizzeranno gli incroci delle sedici squadre ancora in corsa, mentre da Nyon Francesco Cosatti raccoglierà le reazioni live dei dirigenti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le teste di serie e le possibili avversarie

Sono otto le teste di serie già note: Arsenal, Bayern Monaco (le due possibili avversarie dell’Atalanta), Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

Tra le otto non teste di serie, oltre alla formazione guidata da Raffaele Palladino, figurano PSG, Galatasaray, Real Madrid, Newcastle, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Bodo/Glimt.

Il sorteggio stabilirà non solo gli accoppiamenti degli ottavi, ma anche il quadro completo dei quarti e delle semifinali.

Date degli ottavi e calendario

Gli ottavi di finale si disputeranno il 10-11 e il 17-18 marzo, sempre in diretta su Sky Sport. In questa fase potranno affrontarsi anche squadre della stessa nazione oppure formazioni che si sono già incontrate nella league phase.

La UEFA ha comunicato che il calendario dettagliato degli ottavi, con la suddivisione tra gare di martedì e mercoledì e l’alternanza casa-trasferta, sarà reso noto in serata.

Il calendario dei quarti verrà pubblicato il 19 marzo, al termine delle gare di ritorno degli ottavi, mentre quello delle semifinali sarà comunicato il 16 aprile. La finale è in programma il 30 maggio a Budapest.

Anche Europa e Conference League

Dalle 13, su Sky Sport 24, spazio anche ai sorteggi di Europa League e Conference League, che seguiranno le stesse modalità della Champions.