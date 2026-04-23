Ripescaggio Italia ai Mondiali, Abodi chiaro: “Non è possibile”

Uno dei temi più caldi nelle ultime ore è un possibile ripescaggio dell’Italia per i prossimi Mondiali al posto dell’Iran: le parole di Abodi a riguardo

La sconfitta dell’Italia contro la Bosnia ha creato un danno incredibile in tutto il sistema calcio azzurro. Non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva è davvero tremendo per chi, fino a due decenni fa, era abituato a dominare e ad avere una squadra capace di lottare fino alla fine per la vittoria finale.

Ora siamo in un momento molto diverso, soprattutto per quanto riguarda la Nazionale. Gli insuccessi vanno avanti a prescindere dai Ct e dagli avversari e la sensazione è che stavolta qualcosa debba cambiare a livello più profondo.

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Ma intanto una piccola speranza è rimasta per tutti quelli che vorrebbero vedere l’Italia a ogni costo negli Stati Uniti la prossima estate.

La risposta di Abodi all’indiscrezione sull’Italia ripescata

La notizia è partita dal Financial Times, secondo cui Paolo Zampolli, emissario di Donald Trump, avrebbe detto alla FIFA, quindi al presidente Gianni Infantino, di sostituire l’Iran con l’Italia nel torneo. Questo per questione di ranking e blasone, oltre per i motivi geopolitici.

Il ministro Andrea Abodi ha risposto senza mezzi termini nel pomeriggio di oggi: “Primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. La qualificazione si conquista sul campo, non per vie traverse”.

Eppure, una speranza c’è ancora e crediamo difficile che, se la FIFA optasse per il ripescaggio, in Italia qualcuno avrebbe il coraggio di dire no.