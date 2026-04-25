WTA Madrid: Baptiste elimina Paolini al terzo turno, l’azzurra si ferma ai sedicesimi

Jasmine Paolini cede 7-5 6-3 alla statunitense numero 32 del mondo in un’ora e 49 minuti. Ora gli occhi sono puntati sugli Internazionali d’Italia a Roma

Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Madrid. L’azzurra, numero 9 del ranking mondiale e ottava testa di serie del torneo, cede alla statunitense Hailey Baptiste, numero 32 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco.

Un match nel quale Paolini, ancora non completamente a suo agio sulla terra rossa, non è riuscita a trovare le contromisure giuste di fronte alla forza e alla freschezza atletica dell’avversaria. Dopo un primo set più equilibrato e combattuto, Baptiste ha preso il largo nel secondo parziale mentre l’italiana usciva progressivamente dal match.

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La statunitense accede agli ottavi di finale dove affronterà la svizzera Belinda Bencic, numero 12 del mondo e undicesima testa di serie.

Ora gli Internazionali d’Italia

Per Paolini si chiude dunque l’avventura madrilena dopo la bella vittoria in rimonta al turno precedente contro la tedesca Siegemund. L’azzurra dovrà ora ricaricare le energie in vista dell’appuntamento più atteso, gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dalla prossima settimana.