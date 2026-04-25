Madrid Open, Darderi vola al terzo turno: Cerundolo ko in due set

Prestazione solida dell’azzurro che domina 6-1 6-3 Juan Manuel Cerundolo. Prossima sfida contro il fratello Francisco. Attesa per Cobolli nel pomeriggio.

Darderi convincente all’esordio

Ottimo debutto per Luciano Darderi al Mutua Madrid Open. L’italoargentino, testa di serie numero 18, ha superato con autorità l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 67 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 18 minuti.

Una partita gestita con grande sicurezza da Darderi, praticamente sempre in controllo del gioco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Primo set a senso unico

Dopo aver annullato una palla break in apertura, Darderi ha preso subito il comando strappando il servizio nel secondo game. Da lì in poi il primo set è stato senza storia, chiuso 6-1 in appena mezz’ora.

Reazione immediata nel secondo

Nel secondo parziale l’azzurro ha subito un break in apertura, ma ha reagito immediatamente con il controbreak. Ritrovata la solidità, ha gestito senza rischi fino al 6-3 finale.

Ora sfida tra fratelli Cerundolo

Al terzo turno, Darderi affronterà Francisco Cerundolo, in un curioso incrocio familiare dopo aver eliminato il fratello Juan Manuel.

Attesa per Cobolli

Più tardi, non prima delle 15.30, sarà il turno di Flavio Cobolli, atteso all’esordio contro Camilo Ugo Carabelli.