Sei Nazioni femminile: Italia dominante, Scozia travolta 41-14

Sette mete e primo successo nel torneo per le Azzurre a Parma: doppiette di D’Incà e Zanette, Sgorbini player of the match

L’Italia femminile del rugby conquista la prima vittoria nel Sei Nazioni 2026 e lo fa con una prestazione autoritaria. Allo stadio Lanfranchi di Parma le Azzurre superano la Scozia 41-14 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, chiusa con sette mete e il premio di migliore in campo assegnato a Francesca Sgorbini.

La squadra guidata da Roselli indirizza subito il match grazie a un controllo netto del punto d’incontro, che consente di costruire possessi di qualità e spegnere sul nascere le iniziative scozzesi. Il vantaggio arriva già nelle prime fasi con la meta di D’Incà, servita al termine di un’azione costruita sulla pressione difensiva e sulla velocità di esecuzione.

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L’Italia continua a spingere e trova presto il raddoppio con Zanette, abile a finalizzare dopo una maul avanzante. La Scozia fatica a uscire dalla propria metà campo e le Azzurre ne approfittano allungando ulteriormente: prima ancora Zanette, poi D’Incà firmano le mete che portano il punteggio sul 22-0. Nel finale di primo tempo arriva anche la quinta marcatura con Muzzo, che chiude una splendida azione corale per il 29-0 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Italia mantiene il controllo del gioco e trova la sesta meta con Vecchini, a coronamento di un drive efficace. Anche in inferiorità numerica per due cartellini gialli, le Azzurre resistono e colpiscono ancora con Duca, che porta il punteggio sul 41-7.

La Scozia riesce a segnare due mete con Skeldon e Poolman, ma senza mai mettere davvero in discussione il risultato. L’Italia gestisce con maturità il finale, confermando solidità difensiva e qualità nel possesso.

Un successo netto, che restituisce fiducia e rilancia le ambizioni delle Azzurre nel torneo. Dopo la pausa, l’Italia tornerà in campo il 9 maggio contro l’Inghilterra.