Curling, Mondiali doppio misto: Italia ok all’esordio, battuta la Cechia

Constantini e Mosaner iniziano con una vittoria 7-5 a Ginevra e confermano il ruolo di campioni in carica. Domenica doppio impegno contro Ungheria e Germania.

Buona la prima per gli azzurri

Parte con una vittoria il cammino dell’Italia al World Mixed Doubles Curling Championship 2026 in corso a Ginevra. La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha superato la Cechia per 7-5.

Un esordio solido per i campioni del mondo in carica, sempre in controllo del match.

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Gara gestita dall’inizio alla fine

Gli azzurri hanno mantenuto il comando del punteggio per tutta la partita, senza concedere veri spiragli alla coppia ceca composta da Petra Klimova e Lukas Klima.

Una prova di maturità e continuità, in linea con le aspettative per una squadra chiamata a difendere il titolo.

Domenica doppia sfida

Il programma prevede ora un doppio impegno nella giornata di domenica 26 aprile:

alle 10:00 contro l’Ungheria

alle 19:00 contro la Germania

Due partite importanti per indirizzare subito il girone e consolidare la corsa verso la fase finale.