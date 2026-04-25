Canottaggio, Memorial d’Aloja: Italia protagonista tra ori e podi

Brillano il quattro di coppia campione del mondo e il due senza di Lodo-Codato. Argento per Alice Codato nel singolo, bronzo nel doppio maschile: azzurri in evidenza nella prima giornata.

Azzurri protagonisti nella prima giornata

Ottimo avvio per l’Italia al Memorial Paolo d’Aloja, con risultati di spessore nella prima giornata di finali. Gli azzurri si mettono in luce tra vittorie e podi, confermando la profondità del movimento davanti a quasi trecento atleti provenienti da venti nazioni.

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Il quattro di coppia conferma il suo valore

Prestazione convincente per il quattro di coppia maschile formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, vicecampioni olimpici e campioni del mondo. L’equipaggio azzurro supera Repubblica Ceca e Ucraina, imponendo il proprio ritmo.

Lodo-Codato dominano nel due senza

Successo netto nel due senza maschile per Matteo Lodo e Giovanni Codato. Il podio è completato da altre due barche italiane: argento agli Under 23 Giovanni Paoli e Guglielmo Melegari, bronzo a Davide Verità e Giovanni Abagnale.

Podi e piazzamenti: Codato d’argento

Arriva un prezioso argento nel singolo femminile per Alice Codato, al termine di un duello serrato con la greca Evangelia Anastasiadou.

Bronzo nel doppio maschile per Marco Selva e Gabriel Soares, che chiudono davanti a Tedoldi e Torre per appena 43 centesimi.

Successi anche nelle barche lunghe

Nel quattro senza femminile vittoria per l’equipaggio composto da Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi.

Nel quattro senza maschile successo della Francia, con due barche azzurre subito dietro.

Grande prova anche nell’otto:

oro per l’ammiraglia maschile azzurra

oro anche per l’otto femminile italiano

Altri risultati e pesi leggeri

Quarte Clara Guerra e Alice Gnatta nel doppio femminile, mentre Edoardo Rocchi chiude sesto nel singolo maschile.

Tra i pesi leggeri arrivano due ori nei singoli grazie a Elena Sali e Luca Borgonovo. Nel doppio maschile bene Christoforakis-Borgonovo, mentre al femminile argento per Grandi-Cobalchini.

Si torna in acqua nel pomeriggio

Il programma prosegue con la seconda sessione del Memorial, al via con le batterie dalle ore 15:30.