Cairo sorride all’Italia junior: Montani domina, Piazza completa la doppietta, Tanfoglio sale sul podio

La Coppa del Mondo junior di trap al Cairo consegna all’Italia una giornata di altissimo livello. Gli azzurrini chiudono con una splendida doppietta nella prova femminile e con un podio anche la maschile, confermando subito la qualità del gruppo guidato dal direttore tecnico Marco Conti. A prendersi la scena sono state Martina Montani, oro tra le donne, Camilla Stella Piazza, argento, e Francesco Tanfoglio, bronzo tra gli uomini.

Montani da record, Piazza completa la festa azzurra

Nel trap individuale femminile l’Italia ha dominato. Martina Montani ha conquistato la vittoria firmando anche il nuovo record del mondo junior in finale con 26/30, davanti alla compagna di squadra Camilla Stella Piazza, seconda con 22/30. A completare il podio è stata l’atleta individuale neutrale Kseniia Samafalova, terza con 18/25.

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Il risultato assume ancora più peso se si considera che dopo i primi 75 piattelli era stata proprio Piazza a guidare la classificare provvisoria con 69/75, mentre Montani era quinta ma ancora pienamente in corsa per la rimonta.

Tanfoglio conferma il suo valore, Gerri si ferma prima della finale

Anche nella prova maschile è arrivato un segnale importante. Francesco Tanfoglio ha chiuso al terzo posto con 19/25, salendo sul gradino più basso del podio dietro al francese Thomas Agez, oro con 28/30, e al britannico Thomas William Betts, argento con 27/30.

Dopo la prima giornata Tanfoglio era già in ottima posizione, secondo provvisorio con 71/75, a conferma di una gara vissuta sempre nella zone alte della classifica. Meno fortunato Luca Gerri, che non è riuscito a entrare in finale e ha terminato al 12° posto con 111/125. Domani il programma del trap si chiuderà con la prova Mixes Team, dove l’Italia potrà allungare ad allungare ancora il proprio bottino.