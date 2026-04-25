Paltrinieri d’argento nella sprint di Ibiza: “SuperGreg” sul podio nella Coppa del Mondo di nuoto di fondo

Il carpigiano tocca in 5’45″2 a soli 1″9 dall’ungherese Betlehem, vincitore anche della dieci chilometri di ieri. Quinto Filadelli, sesto Diodato. Al femminile domina l’australiana Johnson, fuori dalla finale le azzurre.

Gregorio Paltrinieri conquista l’argento nella gara sprint da tre chilometri in formato knock-out della Coppa del Mondo di nuoto di fondo ad Ibiza. SuperGreg, olimpionico azzurro, scatta nel rettilineo finale di Santa Eulalia e si lancia all’inseguimento dell’ungherese David Betlehem — vicecampione mondiale in carica e già vincitore della dieci chilometri di ieri — toccando il muro in 5’45″2, a soli 1″9 dal magiaro. Per il carpigiano è il primo podio mondiale in questa specialità. Terzo il francese Marc-Antoine Olivier in 5’46″6, mentre il tedesco Florian Wellbrock, iridato della disciplina, chiude nono con un ritardo di 14″ dal vincitore.

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Buoni piazzamenti anche per gli altri azzurri: Andrea Filadelli, ieri terzo nella dieci chilometri, si classifica quinto in 5’48″7, con Matteo Diodato sesto a ruota in 5’52″1.

La gara maschile: il racconto

A Santa Eulalia del Rio 79 atleti — con Marcello Guidi e Domenico Acerenza che danno forfait — affrontano tre step da un chilometro ciascuno. Nelle batterie iniziali Filadelli e Diodato sono quarto e quinto nel gruppo vinto da Betlehem, mentre Paltrinieri domina la sua batteria toccando allo sprint in 17’11″3. In semifinale Betlehem regola il gruppo in 11’14″5, con Paltrinieri secondo a soli 0″7. Nell’atto finale dei 500 metri l’ungherese scappa via in solitaria. Paltrinieri risale con decisione dopo l’ultima boa, scegliendo una rotta opposta a quella del magiaro: la mossa è vincente e gli vale il secondo posto.

Il podio e i piazzamenti azzurri

1. David Betlehem (Ungheria) 5’43″3

David Betlehem (Ungheria) 5’43″3 2. Gregorio Paltrinieri (Italia) 5’45″2

Gregorio Paltrinieri (Italia) 5’45″2 3. Marc-Antoine Olivier (Francia) 5’46″6

Marc-Antoine Olivier (Francia) 5’46″6 4. Logan Fontaine (Francia) 5’47″9

Logan Fontaine (Francia) 5’47″9 5. Andrea Filadelli (Italia) 5’48″7

Andrea Filadelli (Italia) 5’48″7 6. Matteo Diodato (Italia) 5’52″1

Al femminile domina Johnson, fuori le azzurre

In campo femminile l’australiana Moesha Johnson firma la doppietta dopo la vittoria nella dieci chilometri di ieri: domina i 500 metri finali chiudendo in 6’19″8 e consolida il primato in classifica generale. Seconda la tedesca Lea Boy (+2″9), terza la campionessa iridata giapponese Ichika Kajimoto (+7″5).

Le azzurre escono tutte in semifinale: Antonietta Cesarano è undicesima per soli due decimi dalla qualificazione, Noemi Cesarano tredicesima e Giulia Berton diciottesima. Ginevra Taddeucci era stata tenuta precauzionalmente a riposo dopo le fatiche della dieci chilometri.