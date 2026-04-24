Rugby su Sky: Italia-Scozia nel Sei Nazioni femminile e sfide URC nel weekend

Dal 24 al 26 aprile grande rugby internazionale su Sky e NOW: Azzurre in campo a Parma, spazio anche a Zebre, Benetton e Top 14.

Weekend di grande rugby su Sky

Prosegue la stagione del grande rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW, con un fine settimana ricco di appuntamenti tra Sei Nazioni femminile, United Rugby Championship e Top 14 francese.

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Venerdì: Zebre in campo contro i Dragons

La programmazione si apre venerdì 24 aprile con lo United Rugby Championship. Alle 20.45, in diretta su Sky Sport Arena, le Zebre affrontano i Dragons in una sfida importante per il prosieguo della stagione.

Sabato: Sei Nazioni femminile e Benetton

Sabato 25 aprile riflettori puntati sul Sei Nazioni femminile. Si parte alle 15.15 su Sky Sport Mix con Inghilterra-Galles.

Alle 17.30 spazio a Italia-Scozia su Sky Sport Arena, match valido per la terza giornata del torneo e primo impegno casalingo delle Azzurre, in programma allo Stadio Lanfranchi di Parma.

In serata torna lo United Rugby Championship con Benetton-Leinster, alle 20.45 su Sky Sport Max.

Domenica: Sei Nazioni e Top 14

Domenica 26 aprile doppio appuntamento. Alle 10, in differita su Sky Sport Max, sarà trasmessa Francia-Irlanda del Sei Nazioni femminile.

In chiusura, alle 21.05 su Sky Sport Arena, spazio al Top 14 francese con la sfida tra Tolosa e Clermont.

Copertura completa su Sky

Il weekend sarà accompagnato da approfondimenti, interviste e highlights su Sky Sport 24, oltre alla copertura sui canali social ufficiali di Sky Sport, sul sito e sull’app dedicata.

Programmazione completa

Venerdì 24 aprile

Ore 20.45 – Zebre-Dragons

Telecronaca: Moreno Molla, commento Andrea De Rossi

Sky Sport Arena

Sabato 25 aprile

Ore 15.15 – Inghilterra-Galles

Telecronaca: Matteo Viscardi

Sky Sport Mix

Ore 17.30 – Italia-Scozia

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Federico Fusetti

Inviato: Moreno Molla

Sky Sport Arena

Ore 20.45 – Benetton-Leinster

Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Pippo Frati

Sky Sport Max

Domenica 26 aprile

Ore 10 (differita) – Francia-Irlanda

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini

Sky Sport Max

Ore 21.05 – Tolosa-Clermont

Telecronaca: Francesco Pierantozzi, commento Andrea De Rossi

Sky Sport Arena