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Rugby

Rugby su Sky: Italia-Scozia nel Sei Nazioni femminile e sfide URC nel weekend

Franz Monaco
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Rugby Team Italia Women Allenamento
Mandatory Credit: Photo by Phil Mingo/PPAUK/Shutterstock (15445165al) Fabio Roselli, Head Coach of Italy Women chats with players during the Italy Women open training session ahead of the Women's Rugby World Cup at Topsham RFC, Topsham, Exeter, England, United Kingdom on 17 August 2025. Photo: Phil Mingo/PPAUK Italy Women Open Training Session, Rugby, Topsham Rugby Football Club, Exeter, UK - 17 Aug 2025

Dal 24 al 26 aprile grande rugby internazionale su Sky e NOW: Azzurre in campo a Parma, spazio anche a Zebre, Benetton e Top 14.

Weekend di grande rugby su Sky

Prosegue la stagione del grande rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW, con un fine settimana ricco di appuntamenti tra Sei Nazioni femminile, United Rugby Championship e Top 14 francese.

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Venerdì: Zebre in campo contro i Dragons

La programmazione si apre venerdì 24 aprile con lo United Rugby Championship. Alle 20.45, in diretta su Sky Sport Arena, le Zebre affrontano i Dragons in una sfida importante per il prosieguo della stagione.

Sabato: Sei Nazioni femminile e Benetton

Sabato 25 aprile riflettori puntati sul Sei Nazioni femminile. Si parte alle 15.15 su Sky Sport Mix con Inghilterra-Galles.

Alle 17.30 spazio a Italia-Scozia su Sky Sport Arena, match valido per la terza giornata del torneo e primo impegno casalingo delle Azzurre, in programma allo Stadio Lanfranchi di Parma.

In serata torna lo United Rugby Championship con Benetton-Leinster, alle 20.45 su Sky Sport Max.

Domenica: Sei Nazioni e Top 14

Domenica 26 aprile doppio appuntamento. Alle 10, in differita su Sky Sport Max, sarà trasmessa Francia-Irlanda del Sei Nazioni femminile.

In chiusura, alle 21.05 su Sky Sport Arena, spazio al Top 14 francese con la sfida tra Tolosa e Clermont.

Copertura completa su Sky

Il weekend sarà accompagnato da approfondimenti, interviste e highlights su Sky Sport 24, oltre alla copertura sui canali social ufficiali di Sky Sport, sul sito e sull’app dedicata.

Programmazione completa

Venerdì 24 aprile
Ore 20.45 – Zebre-Dragons
Telecronaca: Moreno Molla, commento Andrea De Rossi
Sky Sport Arena

Sabato 25 aprile
Ore 15.15 – Inghilterra-Galles
Telecronaca: Matteo Viscardi
Sky Sport Mix

Ore 17.30 – Italia-Scozia
Telecronaca: Paolo Malpezzi e Federico Fusetti
Inviato: Moreno Molla
Sky Sport Arena

Ore 20.45 – Benetton-Leinster
Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Pippo Frati
Sky Sport Max

Domenica 26 aprile
Ore 10 (differita) – Francia-Irlanda
Telecronaca: Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini
Sky Sport Max

Ore 21.05 – Tolosa-Clermont
Telecronaca: Francesco Pierantozzi, commento Andrea De Rossi
Sky Sport Arena

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