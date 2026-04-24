Golden Gala 2026, Jacobs torna a Roma: sfida nei 100 con Lyles

Il campione olimpico sarà protagonista il 4 giugno all’Olimpico: atteso duello con Noah Lyles nella tappa italiana della Diamond League.

Jacobs protagonista al Golden Gala

Marcell Jacobs torna a Roma. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 di Tokyo 2020 sarà tra i protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, in programma giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico.

Lo sprinter azzurro sarà impegnato nei 100 metri, davanti al pubblico della tribuna Monte Mario, in una delle gare più attese della serata.

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Sfida con Noah Lyles

Il rettilineo dell’Olimpico ospiterà un confronto di altissimo livello: Jacobs affronterà Noah Lyles, campione olimpico dei 100 metri e più volte iridato nei 200.

Una gara che promette spettacolo, con il cast completo che sarà annunciato nelle prossime settimane.

Ritorno in Diamond League

Per Jacobs si tratta del ritorno nel circuito della Diamond League a distanza di 643 giorni dall’ultima partecipazione, proprio al Golden Gala. In quella occasione, arrivò poche settimane dopo il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi, chiuse con il tempo di 9.85.

L’azzurro si allena attualmente in Florida e ha nel mirino gli Europei di Birmingham, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo continentale consecutivo nei 100 metri.

Il legame con lo stadio Olimpico

La pista di Roma rappresenta un luogo speciale nella carriera di Jacobs. Qui ha conquistato il titolo europeo nel 2024 davanti a 40mila spettatori, bissando poi con l’oro nella staffetta 4×100.

Le precedenti partecipazioni

Quella del 2026 sarà la quarta presenza al Golden Gala per Jacobs. Il debutto risale al 2018, seguito dall’edizione del 2020, in cui fece segnare il suo miglior tempo nella manifestazione con 10.11.

Pochi mesi dopo arrivò la consacrazione con l’oro olimpico di Tokyo, conquistato il 1° agosto 2021 con il record europeo di 9.80.

Le parole degli organizzatori

“Siamo felici del ritorno di Marcell allo Stadio Olimpico – ha dichiarato il meeting director Marco Sicari – la gara dei 100 metri metterà così a confronto gli ultimi due campioni olimpici, Jacobs e Noah Lyles. Sarà una serata da ricordare”.

Biglietti e promozioni

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 sono disponibili su TicketOne. È prevista una promozione con sconti fino al 40% per società, tesserati FIDAL e possessori di Runcard.