Wta Indian Wells 2021: la finale sarà Badosa-Azarenka, sconfitte in semifinale Jabeur e Ostapenko

by Antonio Sepe

Victoria Azarenka - Foto Ray Giubilo

Saranno Paula Badosa e Victoria Azarenka a contendersi il prestigioso titolo del Wta 1000 di Indian Wells. Le due giocatrici sono infatti approdate all’atto conclusivo al termine di due semifinali molto diverse tra loro. L’ex numero uno del mondo ha superato in rimonta Jelena Ostapenko con lo score di 3-6 6-3 7-5. Una battaglia di quasi due ore e mezza ha premiato la bielorussa, già avanti 1-0 nei precedenti e favorita dai pronostici della vigilia. Prosegue invece la settimana da sogno della spagnola, capace di sconfiggere anche Ons Jabeur, da lunedì prima araba di sempre in Top 10. La testa di serie numero 21 si è imposta con un duplice 6-3 in un’ora e 23′ di gioco. Nonostante ben 7 doppi falli, Badosa è stata quasi perfetta quando si è trattato di salvare palle break, facendo registrare un 9/10.

La finale sarà inedita visto che le due giocatrici non si sono mai incontrate finora. Fatto sta che entrambe stanno vivendo un ottimo momento di forma e vanno a caccia di punti per alimentare il sogno chiamato Wta Finals. Inoltre, già certa di ritoccare il proprio best ranking, in caso di vittoria Badosa si porterebbe a ridosso della Top 10. Un successo garantirebbe invece ad Azarenka il ritorno tra le prime 20 del mondo.