Debutto vincente per le italiane nelle Finals di doppio in Arabia Saudita: superato il duo Muhammad-Schuurs in due set. Paolini domani in campo nel singolare contro Sabalenka.

Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025 di Riad.

Sul cemento indoor della capitale saudita, la coppia azzurra ha battuto in due set (6-3 6-3) la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs, conquistando così la prima vittoria nel girone di doppio.

La partita, dominata sin dalle prime battute, ha mostrato l’ottimo affiatamento tra Errani e Paolini, capaci di adattarsi alle condizioni indoor con grande solidità e aggressività.

Le parole delle protagoniste

“È stata una partita molto dura. Le condizioni di gioco non sono semplici, ma siamo felici: abbiamo vinto un grande match. Oggi siamo state più aggressive del solito”,

ha commentato Sara Errani dopo il successo.

A farle eco Jasmine Paolini:

“Se qualcuno nel 2023 mi avesse detto che sarei arrivata qui per giocare sia in singolo che in doppio, l’avrei preso per matto. Abbiamo giocato bene questa prima partita. La mia compagna? Sara è una leggenda.”

Prossimi appuntamenti

Le due azzurre torneranno in campo lunedì 3 novembre per il secondo match del girone di doppio.

Nel frattempo, domani (domenica 2 novembre) sarà la volta del debutto di Paolini nel singolare, dove affronterà la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Nel girone di doppio, stasera si giocherà anche l’altro match tra Kudermetova-Mertens e Hsieh-Ostapenko, coppie che completano il gruppo delle italiane.