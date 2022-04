Wta 500 Charleston 2022: Paolini domina Lee e aspetta Pegula al secondo turno

by Davide Triolo

Jasmine Paolini - Foto Adelchi Fioriti

Jasmine Paolini ha sconfitto Gabriela Lee mediante il risultato di 6-2, 6-3, imponendosi come vittoriosa al termine del confronto valevole per il primo turno del Wta 500 di Charleston 2022. L’azzurra ha amministrato al meglio l’incontro di riferimento sulla terra verde statunitense; rispettato infatti il pronostico della vigilia, con la toscana abilissima a concedere soltanto quattro game all’insidiosa opponente romena. Lee, meglio conosciuta di consueto come Tabala prima del matrimonio, ha tenuto testa all’italiana soltanto durante la fase finale del secondo parziale, resistendo agli assalti offensivi dell’avversaria. Niente da fare, però, per la giocatrici di origini romene, mai davvero in partita considerando le accelerazioni continue e il dominio del campo evidente di Paolini. La giocatrice italiana ha infatti dimostrato di non soffrire il cambio di superficie repentino, dal duro outdoor alla terra a stelle e strisce; il tutto aggiudicandosi il pass per il secondo turno con il consueto rendimento costante. Paolini dovrà vedersela con Jessica Pegula per un posto ai quarti di finale, sfida tutto fuorché semplice per la tennista nostrana.

