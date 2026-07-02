Wimbledon, Tyra Grant si ferma al secondo turno: Bouzkova vince in due set

La 18enne italoamericana, proveniente dalle qualificazioni, saluta il tabellone principale dopo la vittoria all’esordio contro Katie Boulter. Per lei è comunque in arrivo un nuovo best ranking.

Si chiude al secondo turno l’avventura di Tyra Grant a Wimbledon. La 18enne italoamericana, protagonista sull’erba londinese del suo primo ingresso nel tabellone principale di uno Slam, è stata battuta dalla ceca Marie Bouzkova.

La numero 23 del ranking WTA e 21ª testa di serie del torneo si è imposta in due set con il punteggio di 7-5 6-3, chiudendo la partita dopo un’ora e 35 minuti di gioco.

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Tyra Grant fuori al secondo turno di Wimbledon

Grant era arrivata a Wimbledon passando dalle qualificazioni e si era presentata al torneo da numero 172 del mondo. Nel primo turno aveva firmato una vittoria importante contro Katie Boulter, conquistando così il primo successo in carriera nel main draw di uno Slam.

Contro Bouzkova, però, il cammino dell’azzurra si è interrotto. La ceca ha gestito meglio i momenti decisivi del match, portando a casa il primo set per 7-5 e chiudendo poi il secondo con il 6-3 finale.

Nuovo best ranking per Grant

Nonostante l’eliminazione, il bilancio resta positivo per Tyra Grant. La giovane italoamericana lascia Wimbledon con esperienza, fiducia e punti preziosi.

Al termine del torneo, infatti, Grant compirà un importante balzo in classifica e raggiungerà un nuovo best ranking, confermando i progressi mostrati in queste settimane sull’erba londinese.