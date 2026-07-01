Wimbledon tra battaglie e ritorni: Berrettini avanza, Serena Williams saluta subito

Due partite molto diverse, ma entrambe cariche di significato, hanno illuminato la giornata di Wimbledon 2026. Matteo Berrettini ha superato Stan Wawrinka dopo una battaglia durissima, mentre Serena Williams, tornata in singolare a 44 anni, si è arresa all’australiana Maya Joint senza sfigurare. Due storie opposte: l’azzurro continua la sua corsa, la leggenda americana (già) lascia il torneo tra applausi e rimpianti.

Berrettini doma Wawrinka dopo quattro tie-break

Berrettini ha avuto bisogno di quattro ore e venti minuti per piegare l’eterno Wawrinka, battuto con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Una partita tiratissima, senza veri strappi, decisa soprattutto dalla freddezza nel tie-break. Fondamentale quello del secondo set, vinto dal romano 18-16 dopo aver annullato sei set point.

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L’azzurro ha chiuso con 29 ace e 66 vincenti, confermando quanto il servizio sia ancora il suo marchio di fabbrica sull’erba. Al secondo turno affronterà il francese Arthur Fils. Per Wawrinka, invece, è stata l’ultima partita in carriera a Wimbledon: lacrime, standing ovattino e sipario su un pezzo di storia del tennis.

Serena lotta, ma Joint rovina il rientro

Sul fronte femminile, il ritorno di Serena Williams si ferma al primo turno. L’ex numero uno del mondo è stata battuta da Maya Joint per 6-3, 6-7 (6), 6-3 dopo due ore e venticinque minuti. L’americana ha reagito nel secondo set, annullando anche un match point nel tie-break, ma nel terzo ha pagato ritmo e continuità della giovane australiana.

Joint ha chiuso con 10 ce e 40 vincenti, meritandosi il passaggio del turno contro Alexandra Lala. Serena, però, ha dimostrato ancora orgoglio e competitività: non abbastanza per vincere, ma sufficiente per ricordare a tutti perché certi ritorni fanno rumore anche quando finiscono male.