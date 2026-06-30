Wimbledon, Sonego parte col piede giusto: Etcheverry battuto in quattro set

Buona la prima per Lorenzo Sonego a Wimbledon 2026. L’azzurro ha superato all’esordio l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 del seeding, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7(2), 7-6(4) dopo tre ore e quaranta minuti di battaglia. Al secondo turno il piemontese affronterà il canadese Gabriel Diallo.

Sonego concreto nei primi due set

La partita si apre all’insegna dell’equilibrio, con i servizi protagonisti e poche occasioni in risposta. Nel primo set Sonego trova il momento giusto nel nono game: strappa la battuta a Etcheverry e poi chiude il parziale sul 6-4.

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Copione simile nella seconda frazione, anche se con qualche passaggio più complicato: l’Italiano conquista un break, lo restituisce, ma poi colpisce ancora nel non gioco e va a prendersi un altro 6-4, portandosi avanti di due set.

Etcheverry rientra, ma Lorenzo chiude al tie-break

Nel terzo set l’argentino prova a riaprire la sfida. Sonego annulla due set point sul 4-5, ma nel tie-break Etcheveryy parte forte e accorcia le distanze, chiudendo 7-2. Nel quarto parziale, però, il torinese resta lucido. Nessuna palla break concessa, grande solidità al servizio e nuovo tie-break decisivo: dal 4-4 Sonego piazza tre punti consecutivi e firma il 7-4 che vale il passaggio del turno.

Numeri comunque positivi per l’azzurro: 55 vincenti, 17 errori gratuiti e 3 palle break sfruttate su 5.