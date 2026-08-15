Mondiali ritmica: vince la Spagna, assegnati 3 pass olimpici. Italia undicesima

I Campionati Mondiali di ginnastica ritmica 2026 di Francoforte si chiudono con l’assegnazione delle medaglie a squadre e dei primi ticket per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Mondiali: il podio e le qualificazioni per Los Angeles 2028

Mondiali ritmica, bene la Spagna. La compagine iberica conquista la medaglia d’oro con il punteggio totale di 57.450, dominando la competizione dall’inizio alla fine. Le spagnole ottengono 28.500 nell’esercizio alle 5 palle e raggiungono quota 28.950 nella prova mista con 3 cerchi e 2 paia di clavette, scatenando il delirio del pubblico presente. Il Giappone si aggiudica la medaglia d’argento grazie a uno score complessivo di 56.700, frutto di una rimonta garantita da una performance superba nella seconda rotazione valutata 28.150. Il terzo gradino del podio è occupato dal Brasile, capace di chiudere a quota 55.500. Le sudamericane registrano 26.800 alle 5 palle, frenate da un errore di collisione, ma si riscattano ampiamente con un ottimo 28.700 nell’esercizio misto.

Oltre alle rispettive medaglie, queste 3 nazionali si assicurano ufficialmente i 3 pass diretti per i prossimi Giochi Olimpici americani. Resta fuori dal podio la Germania padrona di casa, quarta con 55.050, seguita a stretto giro da Ucraina, Bulgaria e Cina.

La prestazione dell’Italia e i segnali di crescita

La nazionale italiana termina il suo percorso iridato con un undicesimo posto finale, maturato grazie al punteggio totale di 51.250. Le Farfalle azzurre totalizzano 25.100 nell’esercizio alle 5 palle, mostrando alcune imprecisioni e riprese a due mani nella fase iniziale per poi stabilizzarsi nettamente nella seconda parte.

Nella prova mista, le ginnaste alzano il livello tecnico e portano a casa un solido 26.150. Il piazzamento odierno rappresenta una tappa di passaggio per una squadra in totale fase di ricostruzione, che sta acquisendo i giusti automatismi, prova dopo prova. Il risultato di Francoforte si inserisce nel contesto di un Mondiale comunque storico per l’Italia, illuminato nella giornata precedente dalla medaglia di bronzo vinta da Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale.

Il traguardo personale ha infatti garantito ai colori azzurri il primo pass olimpico assoluto per Los Angeles 2028, considerando tutti gli sport.

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