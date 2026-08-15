Canottaggio, Mondiali: i convocati dell’Italia per Amsterdam

Dal 24 al 30 agosto 2026 l’Olanda accoglierà l’attesa rassegna iridata. Gli azzurri chiudono la preparazione ufficiale svelando in via definitiva l’intera delegazione.

Canottaggio: gli equipaggi tricolore schierati per le gare olandesi

La direzione tecnica ha ufficializzato le formazioni che gareggeranno nella capitale olandese. La spedizione conta esattamente 38 canottieri, pronti a salire a bordo di 17 imbarcazioni. L’impianto generale ricalca il blocco che ha disputato i recenti Europei di Varese a inizio agosto.

Il programma azzurro prevede la copertura quasi totale delle discipline olimpiche, con un’unica evidente defezione: il 4 di coppia femminile, escluso dalla trasferta internazionale nonostante la sua presenza al torneo continentale. La squadra tricolore affronterà anche il doppio misto, categoria inserita nel circuito non olimpico, affidandosi alle palate di Luca Rambaldi e Anna Sarah Sophie Souwer.

Inoltre, la federazione ha coperto puntualmente tutte le 5 categorie paralimpiche in tabellone. Nel paracanottaggio scenderanno in acqua Katia Aere e Giacomo Perini nei rispettivi singoli, affiancati sui doppi misti da Ilenia Colanero insieme a Daniele Stefanoni e da Marta Pozzi con Giorgio Boldrini, per chiudere poi con il 4 con misto timonato da Chiara Reto.

Scelte tecniche e nuovi assetti provati in acqua

Ma non sono arrivate solo conferme, sono diverse infatti le scelte del ct per i Mondiali. Il cambiamento più rilevante investe il 2 senza maschile, reduce dalla medaglia di bronzo vinta a Varese. Giovanni Codato cede il posto a Davide Comini, che farà quindi coppia con Matteo Lodo. Questo stesso tandem comporrà la solida base del 4 senza maschile, dove Lodo e Comini uniranno le forze con Giuseppe Vicino e Alessandro Gardino.

Il resto della squadra si appoggia alle certezze maturate in questa stagione. Il 4 di coppia maschile vedrà regolarmente impegnati Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, mentre il 2 senza femminile conterà su Laura Meriano e Alice Codato.

Clara Guerra e Alice Gnatta animeranno il doppio, procedendo in parallelo a Niels Torre e Matteo Sartori tra gli uomini. Sui singoli olimpici agiranno le sicurezze Anna Sarah Sophie Souwer e Gabriel Soares.

Specialità olimpiche

Specialità Atleti (Ruolo) Singolo femminile Anna Sarah Sophie Souwer Singolo maschile Gabriel Soares Due senza femminile Laura Meriano (b), Alice Codato (s) Due senza maschile Matteo Lodo (b), Davide Comini (s) Doppio femminile Clara Guerra (b), Alice Gnatta (s) Doppio maschile Niels Torre (b), Matteo Sartori (s) Quattro senza femminile Angelica Merlini (b), Elisa Mondelli (2), Silvia Terrazzi (3), Giorgia Pelacchi (s) Quattro senza maschile Giuseppe Vicino (b), Davide Comini (2), Matteo Lodo (3), Alessandro Gardino (s) Quattro di coppia maschile Luca Chiumento (b), Luca Rambaldi (2), Andrea Panizza (3), Giacomo Gentili (s) Otto femminile Clara Guerra (b), Alice Gnatta (2), Angelica Merlini (3), Elisa Mondelli (4), Silvia Terrazzi (5), Giorgia Pelacchi (6), Laura Meriano (7), Alice Codato (s), Emanuele Capponi (c) Otto maschile Luca Chiumento (b), Giovanni Codato (2), Giovanni Abagnale (3), Matteo Sartori (4), Leonardo Pietra Caprina (5), Salvatore Monfrecola (6), Nunzio Di Colandrea (7), Giuseppe Vicino (s), Alessandra Faella (c)

Specialità non olimpiche

Specialità Atleti (Ruolo) Doppio misto Luca Rambaldi (b), Anna Sarah Sophie Souwer (s)

Specialità Paralimpiche

Specialità Atleti (Ruolo) Singolo PR1 femminile Katia Aere Singolo PR1 maschile Giacomo Perini Doppio PR2 misto Ilenia Colanero (b), Daniele Stefanoni (s) Doppio PR3 misto Marta Pozzi (b), Giorgio Boldrini (s) Quattro con PR3 misto Carolina Foresti (b), Ludovica Tramontin (2), Luca Conti (3), Stanislau Litvinchuk (s), Chiara Reto (c)

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it