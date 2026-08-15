Calciomercato Juventus: salta Suzuki-PSG, ribaltone Dibu Martinez

Il trasferimento di Zion Suzuki dal Parma al PSG è saltato in maniera del tutto improvvisa, bloccando la trattativa ormai definita. Sul portiere giapponese potrebbe scatenarsi adesso una vera e propria asta.

Juventus: Suzuki in corsa o sblocca il portiere?

Clamoroso Suzuki: salta l’intesa con i francesi, Aston Villa e Juventus in agguato per l’acquisto. L’operazione che avrebbe dovuto portare l’estremo difensore giapponese a Parigi sembrava ormai conclusa in ogni singolo dettaglio contrattuale.

Le due società avevano trovato una solida intesa per il passaggio ai bicampioni d’Europa del portiere e il giocatore aveva già accettato la proposta economica relativa al suo ingaggio. Tuttavia, il trasferimento è sfumato, in questo momento in modo definitivo, a causa delle economice ritenute eccessive da parte degli agenti e degli intermediari coinvolti nella trattativa.

Lo stop improvviso stravolge completamente le dinamiche di mercato, anche della Juventus. Il club bianconero seguiva con grandissimo interesse il calciatore, che nelle ultime 2 stagioni ha difeso la porta della formazione emiliana, per sostituire Di Gregorio.

L’ultimo piano dei bianconeri prevedeva infatti che il portiere firmasse il contratto con la società francese per poi trasferirsi immediatamente a Torino in prestito. Già in mattinata, però, la sinergia con il PSG sembrava saltata, tanto che alla Juve era stato nuovamente accostato il profilo di Vicario.

A seguito dell’inaspettata rottura tra i parigini e il Parma, però, la dirigenza juventina potrebbe adesso decidere di puntare direttamente all’acquisto del cartellino del giocatore, avviando una nuova trattativa con i ducali. Ma non solo.