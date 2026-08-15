Europei nuoto Parigi 2026, Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana: Curtis bronzo con record italiano

Tre nuove medaglie azzurre nella serata di sabato: doppietta nei 50 rana con Martinenghi e Cerasuolo, mentre Sara Curtis è terza nei 50 stile libero in 23.99, nuovo record italiano. Razzetti quarto nei 200 farfalla ma firma il primato nazionale.

Pioggia di medaglie per l’Italia nella sessione serale della sesta e penultima giornata degli Europei di nuoto di Parigi 2026. Nei 50 rana maschili arriva la doppietta azzurra con Nicolò Martinenghi campione europeo e Simone Cerasuolo medaglia d’argento, mentre Sara Curtis conquista il bronzo nei 50 stile libero firmando anche il nuovo record italiano in 23.99.

Grande prestazione anche per Alberto Razzetti, che resta fuori dal podio dei 200 farfalla per appena dieci centesimi ma chiude in 1:54.23, nuovo primato nazionale.

Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana

L’Italia domina la finale dei 50 rana maschili con due azzurri sui primi due gradini del podio. Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d’oro, mentre Simone Cerasuolo completa la doppietta con l’argento.

Cerasuolo arrivava alla finale dopo aver stabilito nelle batterie il nuovo record italiano della distanza in 26.20, migliorando il precedente 26.27 di Ludovico Blu Art Viberti.

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Curtis ancora sul podio: bronzo e record italiano nei 50 stile

Continua lo straordinario Europeo di Sara Curtis. La 19enne conquista la medaglia di bronzo nei 50 stile libero con il tempo di 23.99, abbassando per la prima volta il record italiano sotto il muro dei 24 secondi.

Curtis cancella il precedente primato nazionale di 24.09, realizzato nella finale del Settecolli dello scorso giugno.

Il titolo europeo va alla polacca Maria Wasick in 23.84, davanti alla svedese Sarah Sjostrom, argento in 23.86.

Per Curtis si tratta dell’ennesimo risultato di una rassegna da protagonista: aveva già conquistato l’oro con record del mondo nei 50 dorso, l’argento con la 4×100 stile libero femminile e i bronzi nei 100 stile libero e nella 4×100 stile libero mixed.

Razzetti quarto nei 200 farfalla, ma è record italiano

Il podio sfugge invece per appena dieci centesimi ad Alberto Razzetti nei 200 farfalla. L’azzurro chiude quarto in 1:54.23, consolandosi con il nuovo record italiano.

Razzetti migliora di cinque centesimi il precedente primato di 1:54.28 stabilito da Federico Burdisso a Budapest nel 2021 e abbassa di 24 centesimi anche il proprio personale di 1:54.47.

L’italiano passa terzo in 54.12 e conserva la posizione dopo il terzo cinquanta, nuotato in 29.63. Nel finale perde però brillantezza e viene superato a cinque metri dal traguardo dal greco Apostolos Cristos, bronzo in 1:54.13.

Dominio del francese Leon Marchand, campione europeo in 1:51.72. Argento all’ungherese Richard Marton in 1:54.06.

I risultati già definiti della serata

200 farfalla maschili – Finale

1. Leon Marchand (Francia) 1:51.72

2. Richard Marton (Ungheria) 1:54.06

3. Apostolos Cristos (Grecia) 1:54.13

4. Alberto Razzetti 1:54.23 – record italiano e personale

50 stile libero femminili – Finale

1. Maria Wasick (Polonia) 23.84

2. Sarah Sjostrom (Svezia) 23.86

3. Sara Curtis 23.99 – record italiano

50 rana maschili – Finale

Oro: Nicolò Martinenghi

Argento: Simone Cerasuolo

Gli altri azzurri attesi nella sessione serale

Il programma di Parigi prosegue con numerose altre presenze italiane tra finali e semifinali.

200 misti femminili – Finale: Anita Gastaldi, personale 2:10.97.

50 stile libero maschili – Semifinali: Giovanni Guatti, 21.82 in batteria e nuovo personale; Lorenzo Ballarati, 21.95 in batteria e nuovo personale.

50 rana femminili – Semifinali: Benedetta Pilato e Anita Bottazzo.

1500 stile libero maschili – Finale: Luca De Tullio, personale 14:48.77.

200 farfalla femminili – Semifinali: Paola Borrelli e Giada Alzetta.

200 misti maschili – Semifinali: Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti.

100 dorso femminili – Finale: nessuna italiana qualificata.

100 dorso maschili – Semifinali: Thomas Ceccon.

4×200 stile libero mixed – Finale: Italia.

Italia sale a 14 medaglie nel solo nuoto

L’Italia aveva iniziato la serata con 11 medaglie nel nuoto, quattro ori, due argenti e cinque bronzi. I podi di Martinenghi, Cerasuolo e Curtis portano quindi il bilancio provvisorio a 14 medaglie: cinque ori, tre argenti e sei bronzi, in attesa delle altre gare della serata.