Europei ginnastica artistica 2026, Italia da poker: Esposito oro al corpo libero e argento alla trave

Quattro medaglie azzurre nelle finali di specialità a Zagabria: Manila Esposito vince al corpo libero ed è seconda alla trave, Elisa Iorio argento e Giulia Perotti bronzo alle parallele.

Un poker di medaglie per l’Italia nelle finali di specialità dei Campionati Europei femminili di ginnastica artistica di Zagabria 2026. Le azzurre sfruttano tutte le occasioni conquistate attraverso le qualificazioni e chiudono la giornata con un oro, due argenti e un bronzo.

La protagonista principale è Manila Esposito, campionessa europea al corpo libero e seconda alla trave. Alle parallele asimmetriche arrivano invece l’argento di Elisa Iorio e il bronzo di Giulia Perotti.

Esposito campionessa europea al corpo libero

Manila Esposito completa la propria giornata conquistando il titolo europeo al corpo libero. Terza nelle qualificazioni con 13.400, l’azzurra alza il livello in finale e si impone con 13.700 punti.

Alle sue spalle chiude la francese Elena Colas, argento con 13.633, mentre la russa Angelina Melnikova conquista il bronzo con 13.566.

Per Esposito si tratta del terzo podio europeo di specialità in carriera al corpo libero, dopo l’oro di Rimini 2024 e l’argento conquistato nell’edizione successiva a Lipsia.

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Manila d’argento alla trave

La giornata della ginnasta azzurra era già stata impreziosita dall’argento alla trave. Esposito, che aveva ottenuto il miglior punteggio delle qualificazioni con 14.000, ha chiuso la finale con 13.833.

Una sporcatura nell’uscita dall’attrezzo le ha impedito di confermarsi sul gradino più alto del podio. Il titolo è andato a Elena Colas con 13.933, mentre Angelina Melnikova si è presa il bronzo con 13.700.

Anche alla trave si tratta del terzo podio continentale di specialità per Esposito, dopo l’argento di Antalya 2023 e l’oro di Rimini 2024.

Iorio ancora argento alle parallele

Alle parallele asimmetriche arriva una conferma importante da Elisa Iorio. Già seconda agli Europei di Rimini 2024 e qualificata a Zagabria con il secondo miglior punteggio di 14.533, l’azzurra conquista un altro argento.

Qualche leggera imperfezione nei collegamenti e nell’uscita porta il punteggio finale a 14.333. L’oro va alla tedesca Helen Kevric con 14.500.

Perotti bronzo, primo grande podio individuale senior

Sul terzo gradino del podio delle parallele sale anche Giulia Perotti. La giovane azzurra ottiene 14.233 punti e conquista il primo grande risultato individuale a livello senior.

Perotti, che compirà 17 anni tra due settimane, aveva già contribuito al successo della squadra italiana nell’ultima rassegna continentale di Lipsia.

Quattro finali, quattro medaglie per l’Italia

Il bilancio delle finali di specialità è quindi perfetto per la Nazionale: oro di Manila Esposito al corpo libero, argento della stessa Esposito alla trave, argento di Elisa Iorio e bronzo di Giulia Perotti alle parallele asimmetriche.

Un en plein che chiude nel migliore dei modi la giornata azzurra alla 36ª edizione degli Europei femminili di Zagabria.