Europei: oro per Martinenghi, fioccano ancora medaglie. Altro record per Curtis

Europei di Nuoto 2026: trionfo azzurro a Parigi tra ori e primati mondiali. La giornata 6 degli Europei di Parigi regala un ricco bottino all’Italia. La vasca francese si conferma amica degli azzurri.

I successi italiani nella vasca di Parigi

La spedizione azzurra festeggia ancora, con la vittoria nei 50 rana maschili. Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d’oro con il tempo di 26.57, battendo per soli 5 centesimi il connazionale Simone Cerasuolo, che si mette al collo l’argento a pari merito con l’olandese Koen de Groot.

Grande sorpresa nei 200 misti femminili, dove Anita Gastaldi disputa una gara tatticamente perfetta dalla corsia 7 e conquista un inatteso argento in 2:10.07. L’italiana si ferma a 26 centesimi dalla vincitrice irlandese Ellen Walshe, resistendo nel finale al rientro di Roos Vanotterdijk.

Ottime notizie arrivano anche dalla velocità pura. Nei 50 stile libero femminili, Sara Curtis agguanta il bronzo e sigla il nuovo record italiano in 23.99, piazzandosi alle spalle di Katarzyna Wasick e Sarah Sjostrom.

Resta invece fuori dal podio Alberto Razzetti, che chiude in quarta posizione nei 200 farfalla in 1:54.23, ad appena 10 centesimi dalla medaglia in una gara vinta dal francese Leon Marchand.

Record mondiali e qualificazioni per le finali

Il programma parigino viene impreziosito da 2 riscontri cronometrici clamorosi. Nei 1500 stile libero, il tedesco Johannes Liebmann distrugge il record del mondo toccando in 14:26.79, diventando il primo atleta a scendere sotto il limite dei 14 minuti e 30 secondi e infliggendo quasi 13 secondi di distacco a Zalan Sarkany.

Prestazione monumentale anche per la francese Mary-Ambre Moluh, che vince l’oro nei 100 dorso con il nuovo record europeo di 57.94.

Sul fronte delle qualificazioni, la squadra azzurra continua a piazzare i propri atleti. Benedetta Pilato domina le semifinali dei 50 rana fermando il tempo sul 29.84. Razzetti, archiviata la farfalla, centra l’ingresso nell’atto conclusivo dei 200 misti in 1:57.46, mentre Thomas Ceccon supera il turno nei 100 dorso. Avanzano in finale pure Giovanni Guatti nei 50 stile libero, Paola Borrelli nei 200 farfalla e la staffetta 4×200 stile libero mista. Nei 100 dorso Ceccon è secondo con 52″93, e centra la finale di domani.

Registrate infine le eliminazioni inattese di Leonardo Deplano nei 50 stile libero e Michele Lamberti nei 100 dorso.

Nicolò Martinenghi – Foto Antonio Fraioli

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it