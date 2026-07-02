Wimbledon, Sonego piega Diallo in cinque set e vola al terzo turno: ora sfida Fritz

Il piemontese supera il canadese dopo quattro ore e 22 minuti con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(4) 6-7(6) 6-2. Nei sedicesimi troverà lo statunitense Taylor Fritz.

Lorenzo Sonego conquista l’accesso al terzo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell’All England Tennis Club di Londra.

Il piemontese, numero 69 del ranking Atp, ha superato il canadese Gabriel Diallo, numero 88 del mondo, al termine di una battaglia durata quattro ore e 22 minuti. Sonego si è imposto in cinque set con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(4) 6-7(6) 6-2.

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Sonego vince una lunga battaglia contro Diallo

Match molto combattuto fin dalle prime battute, con Sonego capace di aggiudicarsi il primo parziale al tie-break. Diallo ha reagito nel secondo set, riportando l’incontro in equilibrio, prima del nuovo allungo del piemontese nel terzo, ancora deciso al tie-break.

Il canadese ha poi trascinato la sfida al quinto set vincendo il quarto parziale al tie-break, ma nella frazione decisiva Sonego ha cambiato passo e ha chiuso la partita con un netto 6-2.

Al terzo turno c’è Taylor Fritz

Nel prossimo match, valido per i sedicesimi di finale, Sonego affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero sette della classifica Atp e sesta testa di serie del tabellone.

Fritz ha raggiunto il terzo turno battendo il connazionale Patrick Kypson in tre set con il punteggio di 6-2 6-2 7-5.