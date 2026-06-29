Wimbledon, Sinner soffre ma vola al secondo turno: Kecmanovic battuto al quinto set

Il numero uno del mondo supera il serbo Miomir Kecmanovic in rimonta dopo tre ore e 29 minuti. Per l’azzurro 31 ace e il ritorno al successo in un quinto set dopo oltre due anni.

Jannik Sinner parte con il brivido, ma avanza al secondo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica all’All England Tennis Club, ha superato in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic, numero 51 del ranking ATP, al termine di una battaglia durata tre ore e 29 minuti.

L’azzurro si è imposto in cinque set con il punteggio di 4-6 6-3 6-7(6) 6-2 6-3, riuscendo a raddrizzare una partita iniziata con qualche tensione e complicata ulteriormente dal tie-break perso nel terzo parziale.

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Sinner vince al quinto: non accadeva dagli Australian Open 2024

Il successo ha un peso importante anche dal punto di vista mentale. Sinner non vinceva un quinto set da oltre due anni, dalla finale degli Australian Open 2024 contro Daniil Medvedev, e arrivava da una serie di cinque sconfitte consecutive nelle partite arrivate al parziale decisivo.

Sul Centrale di Wimbledon, sotto gli occhi di David Beckham, l’altoatesino ha trovato una prova in crescendo, appoggiandosi soprattutto al servizio. Il numero uno del mondo ha chiuso il match con 31 ace, dato decisivo per restare agganciato alla partita nei momenti più delicati.

Al secondo turno Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

A fine partita, Sinner ha ammesso le difficoltà vissute nella fase iniziale del match.

“È un onore aprire il torneo sul Centrale: all’inizio ero un po’ teso. Non ho giocato al meglio e non sono riuscito a entrare subito in partita”, ha dichiarato l’azzurro nell’intervista in campo.

Il numero uno del mondo ha poi sottolineato l’importanza della rimonta: “Sono contento di aver rimontato, anche se il terzo set è stato difficile da mandare giù. Alla vigilia e anche oggi ero un po’ nervoso: non è facile scendere in campo qui da campione in carica”.

“So che c’è da migliorare”

Sinner ha spiegato anche il piccolo problema avuto durante la partita: “Mi si è rotta un’unghia e non volevo disturbare la partita fermando il gioco per cambiare il calzino”.

Poi lo sguardo è già andato al prossimo turno: “Sono contento di aver vinto ma so che ci sarà da migliorare per la prossima partita. Oggi ho commesso molti errori nei primi due set. Ciò però è normale, perché le prime partite non sono mai facili”.