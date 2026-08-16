Europei atletica Birmingham 2026, Riva d’argento nella maratona: Italia seconda a squadre tra le donne

Pietro Riva chiude secondo in 2h09:18 alle spalle del tedesco Amanal Petros. Nella gara femminile Rebecca Lonedo è sesta davanti a Sofiia Yaremchuk, mentre le azzurre conquistano l’argento nella classifica a squadre.

Un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di atletica di Birmingham 2026. Pietro Riva conquista l’argento nella maratona maschile con una grande rimonta nel finale, chiudendo in 2h09:18.

Il titolo europeo va al tedesco Amanal Petros, primo in 2h09:11, mentre l’israeliano Gashau Ayale completa il podio con il bronzo in 2h09:21.

Riva, grande finale per conquistare l’argento

Già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024, Riva costruisce il nuovo podio continentale soprattutto nella parte conclusiva della gara.

L’azzurro gestisce con attenzione la fase compresa tra il 30° e il 40° chilometro, conservando energie per il finale e riuscendo così a risalire fino alla seconda posizione.

“Su strada mi trovo bene, perché c’è questa componente mentale nella quale lavoro tanto per essere vicino alla perfezione, oggi lo sono stato. Non ho avuto paura a lasciar andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo”, ha spiegato Riva ai microfoni della Rai.

“Dal 30° al 40° km c’è stata un po’ di tattica e ho cercato di rilassarmi il più possibile per tenermi per la volata, ed è andata bene. Se avessi saputo che mi stavo avvicinando così tanto a Petros forse sarei andato più forte”.

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Maratona femminile, Lonedo sesta davanti a Yaremchuk

Buona prova complessiva dell’Italia anche nella maratona femminile. Rebecca Lonedo termina al sesto posto in 2h27:55, immediatamente davanti alla connazionale Sofiia Yaremchuk, settima in 2h28:02.

Giovanna Epis conclude invece al 21° posto con il tempo di 2h33:02.

Italia argento nella gara a squadre

I piazzamenti delle tre azzurre permettono all’Italia di conquistare il secondo posto nella classifica a squadre.

L’oro va alla Gran Bretagna, mentre la Spagna completa il podio con la medaglia di bronzo.

Vainio domina la gara individuale femminile

Nella classifica individuale il titolo europeo va alla finlandese Alisa Vainio, nettamente prima in 2h22:26.

Alle sue spalle l’ungherese Lili Anna Vindics-Tóth, argento in 2h27:21, e la britannica Abbie Donnelly, bronzo in 2h27:33.

La maratona regala così all’Italia l’argento individuale di Pietro Riva e un altro secondo posto nella prova a squadre femminile.