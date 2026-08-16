Mondiali ritmica Francoforte 2026, Sofia Raffaeli d’argento al cerchio

Nuovo podio iridato per l’azzurra, che chiude la finale con 30.500 punti. L’ucraina Onofriichuk vince con 30.700, bronzo alla tedesca Varfolomeev con 30.400.
Arriva un’altra medaglia per Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte 2026. L’azzurra conquista l’argento nella finale al cerchio, chiudendo la propria prova con 30.500 punti.
A precederla è soltanto l’ucraina Taisiia Onofriichuk, che si laurea campionessa del mondo con il punteggio di 30.700.
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Raffaeli seconda per due decimi
Raffaeli resta a soli due decimi dall’oro, aggiungendo così un altro podio iridato alla propria rassegna di Francoforte.
Alle sue spalle termina la padrona di casa Daria Varfolomeev, sostenuta dal pubblico della Festhalle e medaglia di bronzo con 30.400 punti, appena un decimo dietro l’italiana.
Il podio della finale al cerchio
1. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 30.700
2. Sofia Raffaeli (Italia) 30.500
3. Daria Varfolomeev (Germania) 30.400
Un podio dunque racchiuso in appena tre decimi, con Raffaeli ancora una volta protagonista tra le migliori ginnaste del Mondiale.