Cincinnati 2026, Berrettini eliminato al secondo turno: Lehecka vince in tre set

L’azzurro cede 6-3, 6-7(3), 6-3 al ceco numero 14 del mondo e saluta il Masters 1000. Lehecka al prossimo turno affronterà Arthur Fils.
Si ferma al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati il cammino di Matteo Berrettini. L’ex numero 6 del mondo, oggi numero 42 del ranking ATP, viene sconfitto dal ceco Jiri Lehecka, numero 14, con il punteggio di 6-3, 6-7(3), 6-3.
Berrettini riesce a reagire dopo aver perso il primo set, conquistando il secondo al tie-break, ma nel parziale decisivo è Lehecka a trovare l’allungo che vale il passaggio del turno.
Berrettini reagisce nel secondo set, ma Lehecka chiude al terzo
Il ceco parte meglio e conquista la prima frazione per 6-3. Berrettini non esce però dalla partita e riesce a trascinare il secondo set al tie-break, dove si impone nettamente per 7-3, rimandando ogni verdetto al terzo.
Nel set decisivo Lehecka torna a prendere il controllo dell’incontro e chiude ancora sul 6-3, eliminando così l’italiano dal torneo.
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Lehecka al terzo turno contro Fils
Al prossimo turno Lehecka affronterà il francese Arthur Fils.
Per il ceco si tratta della 14ª vittoria nelle 20 partite disputate in stagione nei Masters 1000. Finalista a Miami e tra i sei giocatori presenti nel tabellone di Cincinnati ad aver già raggiunto almeno una finale in questa categoria, Lehecka centra il terzo turno per la sesta volta nei sette Masters 1000 giocati nel 2026.