Mondiali flag football 2026, Italia d’argento: gli Stati Uniti vincono la finale 46-26

Si chiude con uno storico secondo posto il cammino degli azzurri a Düsseldorf. Gli USA conquistano il sesto titolo mondiale consecutivo, per l’Italia è il miglior risultato di sempre dopo i bronzi del 2010 e 2014.
Si chiude con una storica medaglia d’argento il Mondiale dell’Italia maschile di flag football. Nella finale di Düsseldorf 2026 gli azzurri vengono superati dagli Stati Uniti per 46-26, ma terminano la rassegna iridata con il miglior risultato mai ottenuto dalla Nazionale.
La squadra guidata dall’head coach Massimiliano Bonomo, che grazie all’accesso alla finale aveva già conquistato la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, migliora infatti i terzi posti ottenuti ai Mondiali del 2010 e del 2014.
Italia-USA, equilibrio soltanto in avvio
La finale comincia in equilibrio. Gli Stati Uniti trovano il primo touchdown con Tyler Davis, ma l’Italia reagisce immediatamente affidandosi a Jordan Bouah e riesce a riportare il punteggio sull’8-8.
Da quel momento, però, gli americani prendono il controllo della partita. Prima dell’intervallo arrivano altri quattro touchdown firmati da Pablo Smith, ancora Tyler Davis per due volte e Darrell Doucette. Il primo tempo si chiude così sul 38-8 per gli Stati Uniti.
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Bouah prova a riaprire la finale
In avvio di ripresa è ancora Jordan Bouah a provare a scuotere gli azzurri. Il suo touchdown, seguito dalla trasformazione da due punti, consente all’Italia di accorciare sul 38-16.
La risposta statunitense è però immediata. Shawn Theard trova un nuovo touchdown e Velton Brown aggiunge la trasformazione da due punti, riportando gli USA sul 46-16.
Nel finale l’Italia riduce il divario con dieci punti consecutivi: Simone Alinovi realizza una safety, Claudio Corrado firma il touchdown ed Henry Blackburn completa la trasformazione da due punti. Il risultato definitivo è 46-26.
Sesto titolo mondiale consecutivo per gli Stati Uniti
Gli Stati Uniti conquistano così il sesto titolo iridato consecutivo, confermandosi la squadra di riferimento del flag football mondiale.
Per l’Italia resta una rassegna da ricordare: argento mondiale e qualificazione olimpica a Los Angeles 2028, dove il flag football farà il proprio debutto nel programma dei Giochi.
Canada bronzo e qualificazione olimpica
La medaglia di bronzo va invece al Canada, che nella finale per il terzo posto supera il Messico per 34-26.
Il risultato consente ai canadesi di conquistare anche il pass per Los Angeles 2028 riservato alla seconda squadra meglio piazzata a Düsseldorf, considerando che gli Stati Uniti sono già qualificati di diritto in qualità di Paese ospitante.
Il bilancio italiano resta comunque storico: dopo i bronzi mondiali del 2010 e del 2014, gli azzurri salgono per la prima volta sul secondo gradino del podio iridato.