Wimbledon, Sinner batte Borges in tre set e vola al terzo turno

Il numero 1 del mondo supera il portoghese con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) 6-4 dopo due ore e 32 minuti. Al prossimo turno sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby.

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Wimbledon. Il fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone, ha superato il secondo turno del terzo Slam della stagione battendo il portoghese Nuno Borges.

Sul prato londinese, Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) 6-4, al termine di una partita durata due ore e 32 minuti.

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Sinner avanti a Wimbledon: Borges battuto in tre set

Il match contro Borges, numero 48 della classifica Atp, si è rivelato combattuto soprattutto nei primi due parziali, entrambi decisi al tie-break. Sinner è riuscito a gestire meglio i momenti chiave, portando a casa il primo set per 7-4 nel gioco decisivo e il secondo con un più netto 7-2.

Nel terzo parziale l’azzurro ha completato il lavoro con il 6-4 che gli ha permesso di chiudere la sfida senza concedere set e di qualificarsi per il turno successivo.

Al terzo turno c’è Brooksby

Al terzo turno Sinner, campione in carica, affronterà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del mondo.

Brooksby ha conquistato il pass per il terzo round battendo il peruviano Ignacio Buse, numero 34 del ranking Atp e 31ª testa di serie, con il punteggio di 6-2 6-2 6-3.