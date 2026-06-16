Wimbledon, wild card nel doppio per Serena e Venus Williams

Le sorelle Williams torneranno insieme nel doppio femminile dello Slam londinese: in coppia hanno conquistato 14 titoli Major, sei dei quali proprio sull’erba di Wimbledon.

Serena e Venus Williams tornano insieme a Wimbledon

Serena e Venus Williams giocheranno il doppio femminile a Wimbledon. La conferma è arrivata dagli organizzatori dello Slam londinese, che hanno ufficializzato le wild card per i diversi tabelloni del torneo sull’erba.

Tra le coppie invitate figurano anche le due sorelle statunitensi, protagoniste di una lunga storia vincente nel tennis mondiale e capaci, insieme, di conquistare 14 titoli dello Slam in doppio.

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Sei titoli sull’erba londinese

Il legame tra Serena, Venus e Wimbledon è particolarmente forte. Le sorelle Williams hanno infatti vinto il doppio femminile nel torneo londinese per sei volte: nel 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 e 2016.

Si tratta del numero più alto fatto registrare nell’Era Open per una coppia nel doppio femminile a Wimbledon, dato che conferma il peso storico del loro ritorno nel torneo.

Venus non si è mai fermata, Serena è rientrata al Queen’s

Venus Williams, nata nel 1980, non ha mai smesso di giocare a tennis. Ora potrà tornare in campo anche al fianco della sorella minore Serena, classe 1981.

Serena Williams, invece, era rimasta ferma per quasi quattro anni, dal settembre 2022, prima del rientro in doppio al Queen’s, torneo WTA 500. In questa settimana è attesa anche al WTA 500 di Berlino.

Ritorno di grande richiamo sull’erba di Londra

La wild card assegnata a Serena e Venus Williams aggiunge un motivo di grande interesse al tabellone di doppio femminile di Wimbledon. Le due sorelle tornano in uno dei luoghi simbolo della loro carriera, dove hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia recente del tennis.