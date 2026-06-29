Wimbledon, primi scossoni nel tabellone: Sinner rischia ma resta in corsa

La prima giornata di Wimbledon 2026 ha subito cambiato diversi equilibri nel tabellone maschile. Jannil Sinner ha rischiato grosso all’esordio contro Miomir Kecmanovic, riuscendo però a salvarsi al quinto set. Intorno a lui, infanto, sono già cadute alcune teste di serie importanti, ridisegnando parzialmente il percorso del numero uno del mondo.

Sinner salva il debutto, ora Borges e possibili insidie

Dopo la battaglia vinta contro Kecmanovic, Sinner tornerà in campo tra due giorni contro il portoghese Nuno Borges, avversario ostico e da non sottovalutare. In caso di successo, l’azzurro potrebbe poi affrontare ai sedicesimi il vincente della sfida tra Ignacio Buse, numero 31 seeding, e lo statunitense Jenson Brooksby.

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Il coefficiente di difficoltà potrebbe crescere ulteriormente nella seconda settimana. Tra i possibili rivali agli ottavi figura infatti il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 23. Un nome da tenere d’occhio soprattutto in un torneo che già dalla prima giornata ha dimostrato di poter riservare sorprese.

Ruud, Darderi e Rublev fuori: il tabellone cambia volto

Nella zona di tabellone di Sinner sono già usciti Casper Ruud, numero 11 del seeding, e Luciano Darderi, numero 14, entrambi poco a proprio agio sull’erba. Guardando più avanti, l’altoatesino potrebbe trovare qui quarti uno tra Daniil Medvedev, Tommy Paul, Hubert Hurkacz, Brandon Nakashima o la mina vagante Jan-Lennard Struff.

Per un’eventuale semifinale, invece, i nomi più pesanti restano quelli di Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime e del brasiliano Joao Fonseca. È già fuori, invece, Andrey Rublev, numero 12 del seeding. Il tabellone, insomma, si è mosso subito: per Sinner qualche porta si apre, ma le trappole non mancano.