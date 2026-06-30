Wimbledon, Paolini si rialza e rimonta Montgomery: l’azzurra vola al secondo turno

Jasmine Paolini parte malissimo, perde il primo set 6-0, ma reagisce con carattere e supera la statunitense Montgomery in tre parziali. Al secondo turno affronterà una tra Shymanovich e Golubic.

Jasmine Paolini soffre, lotta e alla fine si prende il secondo turno di Wimbledon. La tennista toscana ha superato in rimonta la statunitense Montgomery, reduce da nove vittorie consecutive sull’erba, imponendosi con il punteggio di 0-6 6-4 7-5.

Una vittoria pesante per l’azzurra, arrivata al termine di una partita iniziata nel peggiore dei modi e poi ribaltata con carattere, lucidità e una crescita progressiva nel rendimento.

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Primo set da dimenticare per Paolini

L’avvio di Paolini è complicatissimo. La toscana fatica a trovare ritmo, commette molti errori sia con il dritto sia con il rovescio e concede subito il primo break.

Anche nel terzo game, dopo quattro palle break annullate, l’azzurra è costretta a cedere nuovamente il servizio. Montgomery ne approfitta, prende il largo e chiude il primo parziale con un netto 6-0.

La reazione nel secondo set

La pausa tra primo e secondo set permette a Paolini di resettare mentalmente la partita. L’azzurra rientra in campo con un atteggiamento diverso, tiene il primo turno di battuta e poi alza l’intensità negli scambi.

Con maggiore profondità e più decisione con il dritto, Paolini trova il break del 2-0. Montgomery riesce a rientrare con il controbreak, ma sul 5-4 in favore dell’italiana arriva lo scatto decisivo.

Paolini torna a spingere, trova soluzioni importanti con il dritto e chiude il secondo set 6-4, rimettendo il match in equilibrio.

Terzo set di lotta, Jasmine la spunta 7-5

Nel parziale decisivo tornano alcune difficoltà. Paolini sbaglia ancora qualcosa di troppo in lunghezza e al quinto game concede il break a Montgomery.

L’azzurra però non esce dalla partita. Anzi, resta agganciata, continua a lottare su ogni punto e trova il controbreak del 4-4, momento che cambia definitivamente l’inerzia dell’incontro.

Nel finale Paolini prende in mano il match. Dopo aver mancato un match point, resta lucida e chiude 7-5, completando una rimonta di grande valore.

Al secondo turno una tra Shymanovich e Golubic

Con questo successo Jasmine Paolini accede al secondo turno di Wimbledon, dove affronterà la vincente della sfida tra Shymanovich e Golubic.

Per l’azzurra una vittoria importante non soltanto per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata: dopo un primo set durissimo, Paolini ha saputo reagire e rimettere in piedi una partita che sembrava già compromessa.