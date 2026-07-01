Wimbledon, Djokovic domina contro Tsitsipas ed è al terzo turno: vittoria in tre set

Novak Djokovic non ha sbagliato nel suo match contro Tsitsipas: il campione serbo avanza a Wimbledon, ora è al terzo turno

Novak Djokovic non sbaglia e si qualifica con autorevolezza per il terzo turno di Wimbledon. Il sette volte campione del torneo londinese ha superato senza alcun problema Stefanos Tsitsipas con un perentorio 6-3 6-4 6-2, confermando l’assoluto dominio sui prati londinesi. Al contrario, il greco segue la sua tradizione negativa a Wimbledon.

Il match, disputato sotto il tetto del Centre Court, non ha mai messo in discussione l’esito. Djokovic ha trovato la chiave della partita già nel primo set: dopo un inizio equilibrato, il serbo ha sfruttato gli errori di rovescio dell’avversario per strappargli il servizio nel quarto game, portando a casa il parziale.

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Nel secondo set Tsitsipas ha provato a reagire con maggior aggressività, creando qualche pericolo, ma Nole ha respinto ogni assalto fino al 4-4. Lì, il serbo ha trovato un prezioso break, chiuso da un dritto in corsa incrociato che ha firmato il 6-4.

Djokovic ha superato Tsitsipas in tre set: buona prova del fenomeno serbo

Nel terzo set il calo fisico ed emotivo del greco è stato evidente. Djokovic ha sfruttato le continue incertezze al servizio di Tsitsipas per strappargli la battuta a 15, per poi chiudere i conti con un secondo break sul 4-2, impreziosito da una risposta vincente.

I numeri raccontano una lezione di tennis: Djokovic ha dominato per vincenti ed errori gratuiti (33 a 7 contro i 17-25 di Tsitsipas). Ha reso innocua la seconda avversaria, vincendo il 67% dei punti contro il 26% del greco. Ora Djokovic se la vedrà con Arthur Rinderknech.