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Tennis

Wimbledon, Djokovic domina contro Tsitsipas ed è al terzo turno: vittoria in tre set

Alessandro Basta
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Novak Djokovic
Novak Djokovic in action against in the Gentlemen's Singles Final on day fourteen of the 2024 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club, London. Picture date: Sunday July 14, 2024.

Novak Djokovic non ha sbagliato nel suo match contro Tsitsipas: il campione serbo avanza a Wimbledon, ora è al terzo turno

Novak Djokovic non sbaglia e si qualifica con autorevolezza per il terzo turno di Wimbledon. Il sette volte campione del torneo londinese ha superato senza alcun problema Stefanos Tsitsipas con un perentorio 6-3 6-4 6-2, confermando l’assoluto dominio sui prati londinesi. Al contrario, il greco segue la sua tradizione negativa a Wimbledon.

Il match, disputato sotto il tetto del Centre Court, non ha mai messo in discussione l’esito. Djokovic ha trovato la chiave della partita già nel primo set: dopo un inizio equilibrato, il serbo ha sfruttato gli errori di rovescio dell’avversario per strappargli il servizio nel quarto game, portando a casa il parziale.

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Nel secondo set Tsitsipas ha provato a reagire con maggior aggressività, creando qualche pericolo, ma Nole ha respinto ogni assalto fino al 4-4. Lì, il serbo ha trovato un prezioso break, chiuso da un dritto in corsa incrociato che ha firmato il 6-4.

Djokovic ha superato Tsitsipas in tre set: buona prova del fenomeno serbo

Nel terzo set il calo fisico ed emotivo del greco è stato evidente. Djokovic ha sfruttato le continue incertezze al servizio di Tsitsipas per strappargli la battuta a 15, per poi chiudere i conti con un secondo break sul 4-2, impreziosito da una risposta vincente.

I numeri raccontano una lezione di tennis: Djokovic ha dominato per vincenti ed errori gratuiti (33 a 7 contro i 17-25 di Tsitsipas). Ha reso innocua la seconda avversaria, vincendo il 67% dei punti contro il 26% del greco. Ora Djokovic se la vedrà con Arthur Rinderknech.

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