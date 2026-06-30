Wimbledon, Cobolli si rialza dopo l’avvio choc: Navone rimontato prima della sospensione

Flavio Cobolli cambia completamente volto alla sua partita d’esordio a Wimbledon 2026, ma dovrà attendere per chiudere i conti. Il match di primo turno contro l’argentino Mariano Navone è stato sospeso per oscurità sul Campo 2 al termine del primo set, con l’azzurro avanti 1-6, 6-6(5), 6-3 dopo 2 ore e 22 minuti di gioco. La sfida dipenderà domani per stabilire chi accederà al secondo turno.

Primo set da dimenticare, poi la reazione

L’avvio di Cobolli è complicatissimo. Il romano, reduce da un periodo importante e arrivato a Wimbledon da numero 10 del ranking ATP, fatica a trovare ritmo sull’erba londinese. Navone ne approfitta subito: gioca con ordine, spinge da fondo e strappa due volte il servizio all’azzurro, scappando rapidamente sul 5-0.

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Il primo parziale dura meno di mezz’ora e si chiude con un 6-1p er l’argentino. Nel secondo set Cobolli rischia ancora, perdendo il servizio in apertura, ma stavolta trova la forza per reagire. L’azzurro alza la percentuale di prime, diventa più aggressivo e recupera il break.

Tie-break decisivo e terzo set in controllo

Il secondo set si trasforma in una battaglia nervosa, risolta soltanto al the-break. Nei punti pesanti Cobolli ritrova profondità e coraggio, chiudendo 7-5 e rimettendo in equilibrio il match. Da lì cambia l’inerzia. Nel terzo parziale il romano prende campo, serve meglio e costringe Navone a rincorrere.

Il break decisivo arriva a metà set, costruito con accelerazioni di diritto e maggiore pressione in risposa. Cobolli gestisce poi con autorità fino al 6-3. Proprio quando l’azzurro sembra in pieno controllo, però, arriva la sospensione per oscurità. La rimonta è completate, ma il lavoro non ancora: domani servirà l’ultimo passo.