Wimbledon, Cobolli batte Navone e vola al secondo turno

Il romano supera l’argentino in quattro set dopo una partita iniziata ieri e chiusa oggi. Al prossimo turno affronterà Duckworth. Intanto Jannik Sinner cerca il pass per il terzo round contro Nuno Borges.

Flavio Cobolli supera l’esordio a Wimbledon e conquista il pass per il secondo turno dei Championships. Il tennista romano, numero 10 del ranking ATP e nona testa di serie del torneo, ha battuto Mariano Navone in quattro set con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-3 7-6(8) dopo tre ore e 27 minuti di gioco.

Il match era iniziato ieri sul campo 2 dell’All England Club, ma era stato interrotto per oscurità dopo il terzo set. La sfida si è poi conclusa oggi con il successo dell’azzurro, bravo a completare la rimonta dopo un primo set complicato.

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Cobolli al secondo turno contro Duckworth

Dopo aver perso nettamente il primo parziale, Cobolli è riuscito a cambiare ritmo nel secondo set, vinto al tie-break, per poi portarsi avanti nel terzo. Al rientro in campo nella giornata di oggi, il romano ha chiuso i conti con un altro tie-break, conquistato per 10-8.

Al secondo turno Cobolli affronterà l’australiano James Duckworth, che al primo turno ha eliminato l’olandese Tallon Griekspoor.

Le parole di Cobolli dopo la vittoria

Dopo il successo, Cobolli ha spiegato le difficoltà incontrate nel match e il percorso di adattamento sull’erba.

“È solo il mio secondo match della stagione su erba? Per questo non mi sono sentito benissimo oggi e il mio tennis non è stato dei migliori. Arrivare da una finale Slam non è facile, anche perché non mi aspettavo di arrivarci. Credo di aver fatto molto bene dopo aver perso il primo set e aver subito il break nel secondo”.

Il romano ha poi aggiunto: “Forse sono entrato in campo un po’ nervoso, ma con l’esperienza acquisita oggi posso puntare a giocare meglio la prossima partita. Ho giocato contro un avversario incredibile. Sono felice di come ho affrontato i momenti di difficoltà. Non è stato semplice tornare in campo il giorno dopo. Non vedo l’ora di affrontare il prossimo incontro”.

Sinner in campo contro Borges

Sul Centre Court è invece il momento di Jannik Sinner. Il numero uno del tabellone affronta Nuno Borges con l’obiettivo di conquistare un posto al terzo turno di Wimbledon.