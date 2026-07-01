Wimbledon, buona la prima per Bolelli e Vavassori: gli azzurri volano al secondo turno

Esordio positivo sull’erba londinese per la coppia italiana, che supera le wild card britanniche Jones e Paris in due set con il punteggio di 6-4 6-3.

Parte con una vittoria il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio di Wimbledon. La coppia azzurra ha superato all’esordio i britannici Jones e Paris, in tabellone grazie a una wild card, conquistando così l’accesso al secondo turno.

Gli italiani si sono imposti in due set con il punteggio di 6-4 6-3, chiudendo la partita in meno di un’ora di gioco.

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Bolelli e Vavassori al secondo turno di Wimbledon

Per Bolelli e Vavassori si tratta di un debutto convincente sull’erba dell’All England Club. Gli azzurri, che a Wimbledon non sono mai andati oltre il secondo turno, hanno gestito bene il match contro la coppia di casa, evitando complicazioni e portando a casa il successo senza cedere set.

Il primo parziale si è chiuso sul 6-4, mentre nel secondo Bolelli e Vavassori hanno completato l’opera con un più netto 6-3, guadagnandosi così un posto nel turno successivo dei Championships.