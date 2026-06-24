Wimbledon, Bronzetti vince e va avanti: ora è a un passo dal tabellone principale

Lucia Bronzetti non delude nelle qualificazioni di Wimbledon e ora è sempre più vicina al tabellone principale: cosa è successo oggi

Lucia Bronzetti è a una sola vittoria dal ritorno nel tabellone principale di Wimbledon. La tennista romagnola ha superato in due set la lituana Justina Mikulskyte con il punteggio di 6-3 6-3, in un’ora e quarantuno minuti di gioco, approdando così all’ultimo turno delle qualificazioni.

L’azzurra ha dominato la sfida grazie a un servizio efficace e a una maggiore pulizia nei colpi decisivi. Bronzetti ha chiuso l’incontro con quattro ace e tre doppi falli, vincendo il 72% dei punti con la prima di servizio, contro il 59% della sua avversaria.

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Se i vincenti sono stati 17 per entrambe, il divario si è aperto nella gestione degli errori: Mikulskyte ne ha commessi 29 non forzati, mentre la romagnola si è fermata a 15.

Bronzetti è sempre più vicina a Wimbledon: un solo match per il tabellone principale

Dopo un inizio equilibrato nei primi quattro game, la lituana era riuscita a strappare il servizio nel quinto gioco, ma la risposta dell’azzurra è stata immediata e perentoria. Bronzetti ha agganciato il controbreak nel game successivo, poi ha allungato con un ulteriore break nell’ottavo gioco, chiudendo il primo parziale sul 6-3.

La stessa musica nel secondo set, con l’italiana capace di mantenere il controllo fino al 6-3 finale. Un risultato non scontato, anche per il valore dell’avversaria, che non era da sottovalutare.

Ora, per staccare il biglietto per il main draw, Bronzetti dovrà affrontare la macedone Lina Gjorcheska, numero 223 del ranking mondiale. Un ultimo ostacolo sulla carta superabile, ma su un palco come l’All England Club ogni partita scrive la sua storia.