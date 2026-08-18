Giochi del Mediterraneo 2026, da Tamberi e Pilato a Sainz-Llaguno: le stelle di Taranto su Sportface TV

Dal 21 agosto al 3 settembre oltre 400 azzurri e numerosi campioni internazionali protagonisti a Taranto. Tortu e Irma Testa portabandiera, tra i nomi di punta anche Fantini, Bacosi, Razzetti e Andreoli. Sportface TV partner tecnologico della copertura streaming del Coni attraverso Italia Team TV.

Campioni olimpici, medagliati mondiali, stelle già affermate e grandi speranze. I XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, si preparano ad accogliere alcuni dei nomi più importanti dello sport italiano e internazionale. Una rassegna che potrà essere seguita anche grazie a Sportface TV, partner tecnologico della copertura streaming realizzata dal Coni attraverso i canali di Italia Team TV.

La tradizione della manifestazione parla già italiano con campioni del calibro di Livio Berruti, Pietro Mennea, Federica Pellegrini e Yuri Chechi. L’edizione pugliese proverà ad aggiungere nuovi nomi a questo elenco, con una squadra azzurra composta da 498 atleti e impreziosita da campioni olimpici, iridati ed europei.

Tortu e Irma Testa portabandiera dell’Italia

A guidare simbolicamente la spedizione azzurra saranno Filippo Tortu e Irma Testa, scelti come portabandiera.

Il velocista, campione olimpico con la staffetta 4×100 a Tokyo 2020, arriverà a Taranto dopo aver dovuto rinunciare agli Europei di atletica per un’elongazione rimediata in allenamento. Al suo fianco ci sarà la pugile Irma Testa, medaglia di bronzo olimpica.

Tamberi, Fantini e Majori: l’atletica porta a Taranto le sue stelle

Particolarmente ricca la rappresentanza dell’atletica leggera. Tra i nomi più attesi spicca quello di Gianmarco Tamberi, reduce da un’altra grande impresa continentale nel salto in alto.

Con lui ci saranno anche Sara Fantini, fresca medaglia d’argento nel lancio del martello agli Europei di Birmingham, e Micol Majori, bronzo nei 5000 metri nella stessa rassegna.

Pilato guida il nuoto azzurro, con Razzetti e Tarantino

Grande attenzione anche per il nuoto, dove la padrona di casa Benedetta Pilato sarà uno dei volti simbolo della manifestazione. La pugliese, campionessa mondiale nei 50 rana a Budapest 2022, arriva a Taranto dopo aver conquistato anche il bronzo nei 100 rana agli Europei di Parigi.

Tra gli altri protagonisti ci saranno Alberto Razzetti, argento nei 400 misti nella rassegna francese, e Chiara Tarantino, protagonista con la staffetta italiana 4×100 stile libero.

Fidanza e Barbieri per il ciclismo, Andreoli nella ginnastica

Nel ciclismo l’Italia potrà affidarsi a due atlete abituate ai grandi appuntamenti internazionali. Martina Fidanza, tre volte campionessa del mondo, sarà una delle stelle più attese insieme a Rachele Barbieri, anche lei già capace di imporsi a livello iridato.

Nella ginnastica artistica i colori italiani saranno rappresentati anche da Angela Andreoli, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Per la lotta ci sarà invece Abraham De Jesus Conyedo Ruano, bronzo olimpico a Tokyo 2020.

Bacosi, Rossetti e Stanco: il tiro azzurro punta in alto

Il tiro rappresenterà un altro settore di grande prestigio per la delegazione italiana. Nel tiro a volo saranno presenti Diana Bacosi, Gabriele Rossetti e Silvana Stanco: un trio che porta con sé titoli e medaglie olimpiche, dagli ori di Rio 2016 all’argento conquistato da Stanco a Parigi 2024.

Nel tiro a segno fari puntati invece su Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, rispettivamente argento e bronzo olimpico.

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Nespoli fuori per infortunio, spazio a Mandia

Non ci sarà invece Mauro Nespoli. Il tre volte medagliato olimpico del tiro con l’arco è stato fermato da un infortunio e sarà sostituito da Massimiliano Mandia.

Cambi anche nella pallavolo, dove Federico Roberti e Alessandro Alberto Bovolenta prenderanno il posto di Giulio Magalini e Leandro Ausibio Mosca.

Da El-Sayed a Tuka: le stelle internazionali

Non mancheranno avversari di livello assoluto. Tra i più attesi c’è l’egiziano Mohamed El-Sayed, bronzo olimpico a Parigi 2024 nella spada.

Nell’atletica sarà da seguire il bosniaco Amel Tuka, bronzo mondiale a Pechino 2015 e argento a Doha 2019 negli 800 metri, mentre tra le protagoniste figura anche Auriol Dongmo, argento europeo a Monaco 2022.

Sainz e Llaguno stelle del padel

Una delle discipline destinate ad attirare maggiore curiosità sarà il padel. Tra le grandi protagoniste sono attese le spagnole Lucia Sainz e Patty Llaguno, coppia di enorme esperienza e plurivittoriosa nel circuito del World Padel Tour.

La loro presenza aggiunge ulteriore prestigio a una disciplina che rappresenta una delle principali novità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Giochi del Mediterraneo su Sportface TV: la copertura streaming

Sportface TV sarà partner tecnologico della copertura streaming dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, realizzata dal Coni attraverso i canali di Italia Team TV.

Accanto alla programmazione televisiva curata dalla Rai, il Coni proporrà una copertura complementare con l’obiettivo di ampliare l’offerta e consentire al pubblico di seguire un numero ancora maggiore di competizioni.

Sportface TV metterà a disposizione la propria infrastruttura tecnologica per l’intera distribuzione dei contenuti: dall’acquisizione dei flussi alla gestione della programmazione, passando per la distribuzione multipiattaforma e la fruizione attraverso web app e applicazioni iOS e Android.

Da Tamberi a Tortu, da Pilato a Bacosi, fino alle stelle internazionali Sainz e Llaguno, Taranto si prepara così a diventare per due settimane il centro dello sport mediterraneo, con una copertura pensata per portare al pubblico il maggior numero possibile di gare e protagonisti.