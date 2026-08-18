Europei ginnastica artistica maschile 2026, da Abbadini agli esordienti: chi sono gli azzurri a Zagabria

Dal 19 al 23 agosto l’Arena Zagreb ospita la 37ª edizione della rassegna continentale. Abbadini e De Rosa guidano un gruppo con tre debuttanti senior, Villa, Speranza e Federici, più lo specialista al cavallo Targhetta.

Esperienza, giovani al debutto e uno specialista già capace di lasciare il proprio nome nel codice internazionale. L’Italia si prepara agli Europei di ginnastica artistica maschile di Zagabria 2026, in programma dal 19 al 23 agosto all’Arena Zagreb.

La squadra azzurra sarà composta da Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, Riccardo Villa, Simone Speranza e Ares Federici, ai quali si aggiunge Gabriele Targhetta, impegnato individualmente al cavallo con maniglie. Un gruppo che mescola ginnasti abituati ai grandi appuntamenti e tre esordienti assoluti in un Europeo senior.

Abbadini, il più esperto del gruppo azzurro

Il punto di riferimento della squadra è Yumin Abbadini. Per l’aviere dell’Aeronautica Militare quella di Zagabria sarà la quinta partecipazione consecutiva agli Europei.

Il percorso è iniziato a Monaco 2022 con l’argento a squadre, prima del titolo continentale conquistato ad Antalya. A Rimini 2024 è arrivato poi lo storico bronzo nell’all-around individuale, mentre lo scorso anno a Lipsia Abbadini è salito nuovamente sul terzo gradino del podio insieme alla squadra.

Nel suo curriculum figurano inoltre tre partecipazioni ai Mondiali e i Giochi Olimpici di Parigi. Già nel 2018 aveva condiviso con Edoardo De Rosa l’esperienza degli Europei junior di Glasgow.

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De Rosa al terzo Europeo senior

Tra i ginnasti con maggiore esperienza internazionale c’è anche Edoardo De Rosa. Il 26enne di Sesto San Giovanni aveva già preso parte agli Europei di Basilea 2021 e alla rassegna di Lipsia dello scorso anno.

Zagabria rappresenterà quindi il suo terzo Europeo senior. Nel 2026 De Rosa ha inoltre conquistato lo scudetto di Serie A con la Gymnastics Romagna Team e proverà ora a lasciare il segno anche sul palcoscenico continentale.

Villa, Speranza e Federici: tre debutti tra i senior

Sono invece tre gli azzurri alla prima partecipazione in un Campionato Europeo senior: Riccardo Villa, Simone Speranza e Ares Federici.

Riccardo Villa, 21 anni, arriva in Croazia dopo aver conquistato quest’anno l’oro alla sbarra nella World Challenge Cup di Osijek. La sua carriera junior era già stata ricca di risultati: agli Europei di categoria di Monaco aveva vinto il titolo con la squadra e quello individuale al cavallo con maniglie, mentre ai Mondiali giovanili di Antalya 2023 aveva ottenuto tre medaglie.

Simone Speranza, 19enne siciliano che si allena al centro federale di Fermo, è invece al suo primo anno da senior. Nel 2025 aveva brillato ai Mondiali giovanili di Manila conquistando tre medaglie d’argento, mettendosi in evidenza soprattutto al corpo libero e agli anelli.

Esordio europeo senior anche per Ares Federici. Il 24enne ha maturato esperienze internazionali sin da giovane e conosce già la Croazia: nel 2026 aveva gareggiato alla World Cup di Osijek. Nella stessa stagione ha inoltre conquistato il bronzo al volteggio nella Coppa del Mondo di Cottbus.

Targhetta, il super specialista del cavallo

Accanto ai cinque componenti della squadra ci sarà Gabriele Targhetta, impegnato esclusivamente nella prova individuale al cavallo con maniglie.

A soli vent’anni può già vantare un importante risultato europeo: all’esordio senior di Lipsia aveva conquistato il bronzo proprio al cavallo.

Targhetta ha inoltre dato il proprio nome a un elemento di uscita di altissima difficoltà inserito nel codice internazionale dei punteggi, ulteriore testimonianza del livello tecnico raggiunto sul suo attrezzo di riferimento.

Oggi la prova podio, domani iniziano gli Europei

Nel pomeriggio di martedì 18 agosto gli azzurri hanno effettuato la prova podio, prendendo confidenza con il campo gara e completando gli ultimi aggiustamenti prima dell’inizio della competizione.

Per i senior l’Europeo scatterà mercoledì 19 agosto con le qualificazioni. La giornata assegnerà il titolo individuale all-around e determinerà inoltre gli ammessi alle sei finali di specialità e le otto squadre che accederanno alla finalissima per il titolo continentale.

Lo staff dell’Italia a Zagabria

Al fianco dei ginnasti ci saranno il direttore tecnico GAM Giuseppe Cocciaro e il capodelegazione Alessandro Zanardi.

Lo staff tecnico comprende inoltre Alberto Busnari, ex ginnasta dell’Aeronautica Militare, Gianmatteo Centazzo e Corrado Corti.

L’Italia si presenta dunque a Zagabria con una formazione che unisce l’esperienza internazionale di Abbadini e De Rosa alla voglia di emergere di Villa, Speranza e Federici, senza dimenticare le ambizioni individuali di Targhetta al cavallo con maniglie.