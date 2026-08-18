Sport in tv oggi martedì 18 agosto: Musetti a Cincinnati e Italia-Tanzania nel cricket, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Lorenzo Musetti nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati e la sfida tra Italia e Tanzania nella CWC Challenge League B di cricket sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 18 agosto. Spazio anche ai Mondiali di badminton e al torneo WTA 1000 di Cincinnati. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Una giornata meno affollata rispetto al weekend, ma con diversi appuntamenti che coinvolgono gli atleti italiani. Si comincia alle 5.30 con i Mondiali di badminton, dove Caponio affronta Teh nel primo turno, mentre alle 8.00 l’Italia del cricket scende in campo contro la Tanzania.

Nel pomeriggio i riflettori si spostano su Cincinnati, con il terzo turno dei tornei ATP e WTA. Tra gli uomini Lorenzo Musetti sarà impegnato contro Zheng nel secondo match del programma iniziato alle 17.00.

Sport in tv oggi, martedì 18 agosto

05.30 – BADMINTON (Mondiali 2026) – Primo turno: diretta streaming sul canale YouTube BWF TV. In campo Caponio-Teh.

08.00 – CRICKET (CWC Challenge League B) – Italia-Tanzania: diretta streaming su ICC TV.

17.00 – TENNIS – ATP Cincinnati 2026, terzo turno: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Musetti-Zheng sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA Cincinnati 2026, terzo turno: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

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Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 18 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire quotidianamente eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.