Europei ginnastica artistica maschile 2026, Italia a Zagabria: programma, azzurri e dove vederli in tv

Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto l’Arena Zagreb ospita la 37ª edizione della rassegna continentale maschile. Senior in gara da mercoledì, giovedì tocca agli juniores: finali dei grandi in diretta Rai.

Dopo le nove medaglie conquistate complessivamente dalle Nazionali senior e junior femminili, a Zagabria è il momento della ginnastica artistica maschile. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto l’Arena Zagreb ospiterà la 37ª edizione dei Campionati Europei maschili, con l’Italia presente sia nella competizione senior sia in quella junior.

La delegazione maschile è arrivata nella capitale croata già a Ferragosto, assistendo anche alle gare delle azzurre. Oggi, martedì 18 agosto, alle 17.00 è prevista la prova podio dei senior, mentre mercoledì inizierà ufficialmente la competizione.

Europei ginnastica, gli azzurri senior convocati

L’Italia senior si presenta a Zagabria con Yumin Abbadini (G.S. Aeronautica Militare), Edoardo De Rosa (Ginnastica Gioy), Ares Federici (Spes Mestre), Simone Speranza (New Sport), Riccardo Villa (Pro Carate) e Gabriele Targhetta (G.S. Fiamme Oro), quest’ultimo specialista al cavallo con maniglie.

Gli azzurri saranno inseriti nella terza e ultima suddivisione delle qualificazioni e inizieranno la propria gara mercoledì alle 17.45, partendo dalla sbarra insieme al mixed group 3, che comprende gli individualisti di Polonia, Azerbaijan e Danimarca.

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Mercoledì 19 agosto le qualificazioni senior

Il Campionato Europeo prenderà ufficialmente il via mercoledì 19 agosto dalle 10.00 con le qualificazioni senior.

La giornata avrà valore anche per l’assegnazione del titolo all-around individuale: al termine delle suddivisioni, previsto attorno alle 21.15, sarà infatti proclamato il campione europeo tra i migliori 24 ginnasti, con un massimo di due atleti per nazione.

Le qualificazioni determineranno inoltre gli ammessi alle finali di specialità e le otto migliori squadre che domenica si contenderanno il titolo continentale a squadre.

Giovedì tocca all’Italbaby

Giovedì 20 agosto entrerà in gara anche la Nazionale junior. L’Italia sarà rappresentata da Pietro Mazzola e Riccardo Ruggeri della Sampietrina, Ivan Rigon del Corpo Libero Gymnastics Team, Paolo Giglio della Ionica Gym e Gabriele Pasanisi della Kines Roma.

Gli azzurrini saranno impegnati già dalle 10.00 nella prima suddivisione, partendo al corpo libero insieme alla Spagna.

Le qualificazioni proseguiranno fino alle 20.20 e assegneranno anche il titolo europeo a squadre junior. Saranno inoltre definiti i qualificati per le finali di specialità e per la finale individuale all-around riservata ai migliori 24.

Finali senior da venerdì 21 agosto

La prima giornata dedicata alle finali di specialità senior è in programma venerdì 21 agosto dalle 18.00, dopo la cerimonia di apertura prevista alle 17.15.

Si assegneranno i titoli a corpo libero, cavallo con maniglie e anelli.

Sabato 22 agosto dalle 16.30 spazio invece alle finali di volteggio, parallele pari e sbarra.

La rassegna si concluderà domenica 23 agosto con la finale a squadre senior, in programma dalle 14.00 alle 17.00.

Europei ginnastica artistica maschile 2026: il programma

Martedì 18 agosto

17.00 – Prova podio senior

Mercoledì 19 agosto

10.00 – Inizio qualificazioni senior

17.45 – Italia in gara nella terza suddivisione

21.15 circa – Conclusione qualificazioni e assegnazione titolo all-around senior

Giovedì 20 agosto

10.00 – Italia junior in gara nella prima suddivisione

20.20 circa – Conclusione qualificazioni junior e assegnazione titolo a squadre

Venerdì 21 agosto

17.15 – Cerimonia di apertura

18.00 – Finali senior: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli

Sabato 22 agosto

10.00-12.45 – Finali di specialità junior

16.30 – Finali senior: volteggio, parallele pari, sbarra

Domenica 23 agosto

10.00-12.00 – Finale all-around junior

14.00-17.00 – Finale a squadre senior

Europei ginnastica artistica maschile: dove vederli in tv e streaming

Le qualificazioni senior e junior e le finali giovanili saranno prodotte da European Gymnastics e trasmesse in diretta streaming a pagamento su GymTV, con un costo indicato di 20 euro.

Le finali senior saranno invece trasmesse in diretta dalla Rai, tra Rai 2, Rai Sport e RaiPlay. La telecronaca sarà affidata a Stefano De Agostini, con il commento tecnico del campione olimpico Igor Cassina.

Per gli spettatori all’estero, in base ai diritti televisivi previsti nei singoli Paesi, sarà disponibile anche la piattaforma Eurovision Sport. Live scoring e aggiornamenti saranno inoltre disponibili attraverso i canali ufficiali di European Gymnastics e della Federazione.

L’Arena Zagreb, già teatro la scorsa settimana delle gare femminili, si prepara dunque ad accogliere altri cinque giorni di grande ginnastica, con l’Italia pronta a inseguire nuovi risultati dopo il ricco bottino conquistato dalle azzurre.