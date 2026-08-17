Cincinnati 2026, Cobolli rimonta Blockx e vola agli ottavi: “Sono un guerriero, non mi piace perdere”

L’azzurro supera il belga 7-5, 4-6, 7-5 dopo essere stato sotto 5-3 nel set decisivo. Ora attende il vincente della sfida tra Rafael Jodar e Alejandro Tabilo.

Flavio Cobolli conquista gli ottavi di finale del Cincinnati Open 2026. Il romano, numero 10 del mondo e settima testa di serie, supera il belga Alexander Blockx, numero 32 del ranking ATP e 28° favorito del tabellone, al termine di una battaglia chiusa con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5.

Una vittoria arrivata in rimonta nel set decisivo: Cobolli si è infatti ritrovato sotto 5-3, prima di cambiare completamente l’inerzia della partita e conquistare quattro giochi consecutivi, strappando due volte il servizio all’avversario.

Cobolli non molla e ribalta il terzo set

Dopo aver conquistato il primo parziale per 7-5, l’azzurro subisce la reazione di Blockx, capace di pareggiare i conti imponendosi 6-4 nel secondo set.

Nel terzo il belga sembra poter prendere il largo, portandosi sul 5-3. Cobolli, però, resta dentro la partita e riesce prima a recuperare il break e poi a togliere nuovamente il servizio all’avversario. La serie di quattro game consecutivi gli permette di chiudere sul 7-5 e conquistare il passaggio del turno.

Cobolli: “Se vedo una chance cerco di afferrarla”

Al termine dell’incontro l’azzurro ha sottolineato soprattutto la propria capacità di restare in lotta fino all’ultimo punto.

“Sono un guerriero, non mi piace perdere. Se vedo una chance cerco di afferrarla”, ha spiegato Cobolli nell’intervista a caldo.

Il romano ha ammesso anche di essere stato favorito da un episodio nella fase decisiva: “Oggi sono stato un po’ fortunato su una risposta”, ha raccontato riferendosi al colpo che gli ha permesso di procurarsi la palla break nel nono gioco del terzo set.

“Alla fine abbiamo dato vita a una grande battaglia e credo che entrambi meritassimo di vincere. Questa volta, però, la fortuna è stata dalla mia parte. Ora devo rimanere concentrato e pensare alla prossima partita, che sarà molto importante”.

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“Ho lottato su ogni punto, sono orgoglioso”

Cobolli ha evidenziato anche i progressi compiuti dal punto di vista mentale e dell’atteggiamento in campo.

“Penso oggi di aver aumentato molto la mia capacità di lottare sino alla fine; anche il mio atteggiamento in campo è migliorato. Ho lottato su ogni punto e questo è ciò di cui ho bisogno per vincere le partite. Sono davvero molto orgoglioso di me stesso”.

Il numero 10 del mondo ha poi ribadito il concetto con una battuta: “Nella sfida odierna ho anche tirato fuori le spade, quindi questa settimana sono più guerriero del solito. Voglio trasmettere al pubblico quanto mi piace vivere le battaglie in campo e quanto amo lottare e vincere”.

Cincinnati, Cobolli attende Jodar o Tabilo

Agli ottavi di finale Cobolli affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafael Jodar e il cileno Alejandro Tabilo.

Il Masters 1000 di Cincinnati si disputa sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center e mette in palio un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari.