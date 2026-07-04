Wimbledon, Bolelli e Vavassori agli ottavi nel doppio: De Jong/Royer battuti in due set

Gli azzurri superano Jesper De Jong e Valentin Royer con il punteggio di 6-1, 6-4 e raggiungono per la prima volta insieme gli ottavi di finale ai Championships.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano la loro corsa nel tabellone di doppio maschile di Wimbledon. Dopo il successo al debutto contro la coppia britannica formata da Jones e Paris, gli azzurri hanno battuto anche Jesper De Jong e Valentin Royer, conquistando l’accesso agli ottavi di finale dei Championships.

La vittoria è arrivata con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora di gioco, al termine di un match sempre sotto controllo. Per Bolelli e Vavassori si tratta del miglior risultato raggiunto insieme a Wimbledon.

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Bolelli e Vavassori dominano al servizio

La partita è stata indirizzata subito dalla coppia italiana, capace di partire forte e di prendere rapidamente il comando degli scambi.

Uno dei dati più significativi riguarda i turni di battuta: Bolelli e Vavassori hanno perso appena quattro punti complessivi al servizio, gestendo con grande sicurezza i propri game e lasciando pochissimo spazio agli avversari.

Primo set senza storia, poi il break decisivo nel secondo

Nel primo parziale gli azzurri hanno trovato il break già in apertura, costruendo così il vantaggio che ha permesso loro di chiudere agevolmente sul 6-1.

Più equilibrato il secondo set, ma anche in questo caso Bolelli e Vavassori hanno saputo colpire nel momento giusto. Il break decisivo è arrivato nelle fasi finali, al nono gioco, prima del definitivo 6-4.

Agli ottavi sfida contro Krajicek e Mektic

Con questa vittoria Bolelli e Vavassori raggiungono per la prima volta insieme gli ottavi di finale nel doppio maschile a Wimbledon.

Nel prossimo turno affronteranno Austin Krajicek e Nikola Mektic, coppia numero 14 del seeding.