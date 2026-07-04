F1, Antonelli vince la Sprint del GP Gran Bretagna davanti a Hamilton: Ferrari sul podio

Il pilota italiano della Mercedes conquista il primo successo nel format breve del sabato superando a metà gara Lewis Hamilton. Norris completa il podio, Leclerc chiude quinto.

Kimi Antonelli firma la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla seconda posizione, ha superato Lewis Hamilton a metà gara e ha poi tagliato il traguardo davanti al ferrarista, che era scattato dalla pole position.

Per Antonelli si tratta del primo successo in Formula 1 nel format breve del sabato, arrivato al termine di una Sprint gestita con grande lucidità dopo il sorpasso decisivo su Hamilton.

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Antonelli batte Hamilton nella Sprint del GP Gran Bretagna

La gara breve del sabato ha premiato Kimi Antonelli, capace di sfruttare al meglio la partenza dalla seconda casella e di costruire il successo nel momento centrale della Sprint.

Hamilton, partito davanti a tutti con la Ferrari, ha chiuso al secondo posto, completando una prima fila tutta protagonista anche in gara. Il duello tra il pilota Mercedes e il ferrarista ha segnato la lotta per la vittoria.

Norris sul podio, Leclerc quinto

Alle spalle di Antonelli e Hamilton ha chiuso Lando Norris con la McLaren, più distante rispetto al duo di testa ma comunque sul podio.

Quarta posizione per l’altra Mercedes di George Russell, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quinta dopo essere partita dalla quarta casella in griglia.

Sesto posto per Max Verstappen con la Red Bull, che era scattato dal terzo posto nella qualifica Sprint. Alle sue spalle l’altra McLaren di Oscar Piastri.

La top ten della Sprint

A completare la top ten ci sono Liam Lawson con la Racing Bulls, Isack Hadjar con la Red Bull e Arvid Lindblad con la Racing Bulls.

La Formula 1 torna in pista alle ore 17 italiane per le qualifiche, che definiranno la griglia di partenza della gara di domani, in programma alle ore 16.